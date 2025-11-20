Fenerbahçe Ferençvaroş maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe Ferençvaroş maçı bilet fiyatları gündemde

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta maçları milli aranın ardından başlıyor. Karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz Fenerbahçe, Ferençvaroş ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve mağlubiyet aldı. 7 puan toplayan temsilcimiz ligde 15. sırada yer alıyor.

Ferençvaroş ise bu sezon Avrupa Ligi'nde oyadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Macaristan temsilcisi 10 puanla 3. sırada yer alıyor.

Kritik karşılaşmaya sayılı günler kala taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Ferençvaroş maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı araştırılmaya başlandı.

FENERBAHÇE - FERENÇVAROŞ MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe - Ferençvaroş maçının biletlerinin 24 Kasım Pazartesi günü satışa çıkması bekleniyor. Sarı-lacivertli kulüp tarafından genel olarak karşılaşmaların maç biletleri 3 gün önceden satışa çıkarılıyor. Bu kapsamda 24 Kasım 2025 Pazartesi günü biletlerin satışa çıkması, genel satışa ise 25 Kasım Salı günü açılması bekleniyor.

FENERBAHÇE - FERENÇVAROŞ MAÇ BİLETLERİ KAÇ TL, FİYATI?

Fenerbahçe - Ferençvaroş maçının bilet satış duyurusu henüz yapılmadığı için bilet fiyatları da belli olmadı. Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi kapsamında en son Kadıköy'de oynadığı Stuttgart maçının bilet fiyatları şöyle olmuştu: