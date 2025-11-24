Minibüs alev topuna döndü, yangın diğer araçlara da sıçradı! Korkutan anlar kamerada

Artvin'in Hopa ilçesinde bir minibüste çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yanında bulunan biri yolcu otobüsü olmak üzere iki araca sıçradı. Minibüsün tamamen yandığı yangında bir otomobil ile otobüs yangında zarar görürken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Minibüs sürücüsü aracından duman çıktığını fark etti, panikle aracı yol kenarına çekerek aracından dışarı çıktı. Sürücünün araçtan inmesinin hemen ardından minibüs bir anda alev aldı. Yangında minibüs ve otomobil tamamen yanarken, otobüste maddi hasar oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.