12°
Antalya'daki yangında anne ve hemşire kızının ölümüne sebep olan kişi torun çıktı! Mahkeme kararını verdi

Antalya'da 63 yaşındaki anneanne Hülya Çetinkaya ve 46 yaşındaki teyze Filiz Kaplan'ın yaşamını yitirdiği yangına ilişkin tutuklanan 28 yaşındaki Okan Altay için karar verildi. Altay teyze ve anneannesini tasarlayarak öldürmeden iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan Altay suçlamaları kabul etmedi

'da 20 Ocak 2023'te 63 yaşındaki anneanne Hülya Çetinkaya ve 46 yaşındaki hemşire kızı Filiz Kaplan'ın yaşamını yitirdiği yangına ilişkin tutuklu sanık Okan Altay'ın (28) yargılandığı davada karar çıktı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Altay'ın anneannesi Hülya Çetinkaya ile teyzesi Filiz Kaplan'ı "tasarlayarak öldürme" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.

Antalya'daki yangında anne ve hemşire kızının ölümüne sebep olan kişi torun çıktı! Mahkeme kararını verdi

ANNESİ VE KENDİSİ DIŞARI ÇIKARAK KURTULDU

Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi'nde bulunan 7 katlı apartmanın 6'ncı katında 20 Ocak 2023 akşamı çıkan yangında Hülya Çetinkaya ile kızı Filiz Kaplan hayatını kaybetmiş, Altay'ın annesi Yeliz Çetinkaya ise dışarı çıkarak kurtulmuştu. sırasında dumandan etkilenen Okan Altay taburcu olduktan sonra gözaltına alınmış ve "tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Antalya'daki yangında anne ve hemşire kızının ölümüne sebep olan kişi torun çıktı! Mahkeme kararını verdi

İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık Altay SEGBİS üzerinden katılırken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı bir önceki duruşmada sunduğu mütalaasında sanığın anneannesi Hülya Çetinkaya ve teyzesi Filiz Kaplan'ı iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Antalya'daki yangında anne ve hemşire kızının ölümüne sebep olan kişi torun çıktı! Mahkeme kararını verdi

"ONLARI ÖLDÜRME DÜŞÜNCEM OLMADI"

Son savunmasında suçlamaları reddeden Okan Altay, "Anneannemi de teyzemi de öldürme düşüncem hiçbir zaman olmadı. Teyzemden para istemedim. Bana istemeden verdi, sonra geri isteyince borcum olduğu için ödeyemedim. Mahkemenizdeki savunmalarımı tekrar ediyorum, suçsuzum ve beraatimi istiyorum," dedi.

Antalya'daki yangında anne ve hemşire kızının ölümüne sebep olan kişi torun çıktı! Mahkeme kararını verdi

heyeti, Altay'ın anneannesi Hülya Çetinkaya ve teyzesi Filiz Kaplan'ın ölümüne neden olan yangını kasti olarak çıkardığına kanaat getirerek sanık hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

