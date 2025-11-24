Menü Kapat
12°
Altın fiyatları sert düştü! Gram altın çakıldı: İşte 24 Kasım Pazartesi güncel altın fiyatları

Kasım 24, 2025 07:12
1
24 Kasım altın ne kadar?

Altın fiyatlarındaki düşüş 24 Kasım Pazartesi günü de devam ediyor. Düşüşlere doymayan altın fiyatları haftanın ilk gününü yine düşüşle açtı. Altın yatırımcıları ve vatandaşlar da gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 24 Kasım altın fiyatları...

2
ons altın ne kadar

ONS ALTIN


ALIŞ: 4.048,54 dolar
SATIŞ: 4.049,81 dolar

3
cumhuriyet altını ne kadar

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 38.184,00 TL
SATIŞ: 39.760,00 TL

4
22 ayar bilezik ne kadar

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 5.201,83 TL
SATIŞ: 5.431,73 TL

5
ata altın ne kadar

ATA ALTIN

ALIŞ: 38.167,00 TL
SATIŞ: 38.369,00 TL

6
tam altın ne kadar

TAM ALTIN

ALIŞ: 37.167,00 TL
SATIŞ: 37.376,00 TL

7
yarım altın ne kadar

YARIM ALTIN

ALIŞ: 18.640,00 TL
SATIŞ: 18.763,00 TL

8
çeyrek altın ne kadar

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 9.320,00 TL
SATIŞ: 9.381,00 TL

9
gram altın ne kadar

GRAM ALTIN

ALIŞ: 5.515,07 TL
SATIŞ: 5.515,86 TL

