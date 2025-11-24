Altın fiyatları sert düştü! Gram altın çakıldı: İşte 24 Kasım Pazartesi güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki düşüş 24 Kasım Pazartesi günü de devam ediyor. Düşüşlere doymayan altın fiyatları haftanın ilk gününü yine düşüşle açtı. Altın yatırımcıları ve vatandaşlar da gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 24 Kasım altın fiyatları...