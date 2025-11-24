Virajı alamayan tır yan yattı! Meydana gelen hasar kamerada

Bingöl'de çiftlik için çatı bloğu taşıyan tır, virajı alamayınca yan yattı. Kaza, Bingöl Havalimanı yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Çiftlik için çatı bloğu taşıyan tır, virajı alamayınca yoldan çıkarak yan yattı. Yaralananın olmadığı kazada, maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri, ekskavatör, kepçe ve mobil vinç sevk edildi. Kapanan yol aracın yoldan kaldırılmasıyla yeniden açıldı.