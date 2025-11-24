Evrim Akın'ın sunduğu programla ünlenen Çitos Efe, Asena Keskinci'nin açıklamaları hakkında konuştu

Evrim Akın'ın sunduğu çocuk programıyla popüler olan Efe Koçyiğit, sosyaş medya hesabından son günlerde gündem olan Asena Keskinci'nin açıklamaları hakkında konuştu.

ÇİTOS EFE, EVRİM AKIN'IN ASENA KESKİNCİ'YE ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİALARI HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU

Evrim Akın'ın sunduğu çocuk programıyla ünlenen Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit, "Benim görüşüm Evrim ablanın bize kötülüğünü görmedim ama Asena İle arasındakini bilemem belki doğrudur belki yanlış bilemiyorum ama ben bu konu hakkında bu kadar açıklama yapıyorum" dedi.

ASENA KESKİNCİ'NİN EVRİM AKIN İDDASI MAGAZİN DÜNYASINI KARIŞTIRDI

Bir döneme damgasını vuran Bez Bebek dizisinde çocuk oyuncu olarak yer alan Asena Keskinci, sosyal medya hesabından dizi boyunca isim vermeden Evrim Akın'dan şiddet gördüğünü iddia etti. Asena Keskinci videonun ilerleyen kısımlarında ise anne ve babasının boşanmasına sebep olduğunu iddia ederek çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

İsim vermeden çocuk oyuncu olarak yer aldığı dizideki başrol kadın oyuncu hakkında konuşan Asena Keskinci, "Dizide herkesle tartışıyor, herkesle kavgalı. Biz sette iki çocuğuz bize de takmış sette kafayı. Bu kadın beni köşelerde sıkıştırıyor. 'Senin annenle baban boşanıyor. Ben şimdi seni bu diziden attırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" diyerek kötü kötü konuşuyor." diyerek çok konuşulacak iddialarda bulundu.