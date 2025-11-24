Menü Kapat
 | Dilek Ulusan

Miss Universe Ceren Arslan'ın okul arkadaşı Afra Saraçoğlu çıktı! "Aramasını bekledim"

'Miss Universe' Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan, oyuncu Afra Saraçoğlu ile lise arkadaşı çıktı. Okul yıllarında ikisinin de popüler olduğunu söyleyen Arslan, Saraçoğlu'nun kendisini aramasını beklediğini söyledi.

24.11.2025
24.11.2025
Miss Universe 2025 yarışmasında bu yıl Türkiye'yi Ceren Arslan temsil etti. Konuk olduğu programda yarışma sürecinden bahseden Ceren Arslan, 'nun ise okul arkadaşı olduğunu belirtti.

Türkiye'yi bu yıl Kainat Güzellik Yarışması'nda temsil eden Ceren Arslan, katıldığı programda hakkında bilmeyenleri paylaştı. Şimdilerde yeni dizisi A.B.İ. için sette olan Afra Saraçoğlu ile lisede dil bölümünde sınıf arkadaşı olduklarını söyleyen Ceren Arslan, ünlü isme ise kırgınlığını belirtti.

Kendisini hiç aramadığını belirten Ceren Arslan, "Tatlı olurdu ama hiç kırgın değilim. Belki görmemiştir. Çok zevkle takip ettiğim bir insan. O zaman da zaten, hayrandım ona. O da benim için çok güzel şeyler söylüyordu." Arslan, "Peki hanginiz popülerdi? Sen mi, Afra mı?" sorusuna, "İkimiz de. Hatta bilmiyorum neden, bazen benzetiyorlardı bizi" karşılığını verdi.

