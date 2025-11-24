Miss Universe Ceren Arslan'ın okul arkadaşı Afra Saraçoğlu çıktı! "Aramasını bekledim"

Miss Universe 2025 yarışmasında bu yıl Türkiye'yi Ceren Arslan temsil etti. Konuk olduğu programda yarışma sürecinden bahseden Ceren Arslan, Afra Saraçoğlu'nun ise okul arkadaşı olduğunu belirtti.

AFRA SARAÇOĞLU İLE CEREN ARSLAN OKUL ARKADAŞI ÇIKTI

Türkiye'yi bu yıl Kainat Güzellik Yarışması'nda temsil eden Ceren Arslan, katıldığı programda hakkında bilmeyenleri paylaştı. Şimdilerde yeni dizisi A.B.İ. için sette olan Afra Saraçoğlu ile lisede dil bölümünde sınıf arkadaşı olduklarını söyleyen Ceren Arslan, ünlü isme ise kırgınlığını belirtti.

Kendisini hiç aramadığını belirten Ceren Arslan, "Tatlı olurdu ama hiç kırgın değilim. Belki görmemiştir. Çok zevkle takip ettiğim bir insan. O zaman da zaten, hayrandım ona. O da benim için çok güzel şeyler söylüyordu." Arslan, "Peki hanginiz popülerdi? Sen mi, Afra mı?" sorusuna, "İkimiz de. Hatta bilmiyorum neden, bazen benzetiyorlardı bizi" karşılığını verdi.