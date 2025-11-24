Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Hülya Avşar ve Merve Taşkın'a suç duyurusu

Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında fuhuşa teşvik, müstehcenlik, suçu övme ve halkı aşağılamaya yönelik ifadeler nedeniyle savcılığa suç duyurusu yapıldı. Hülya Avşar geçtiğimiz aylarda Merve Taşkın'ı youtube platformunda yayınlanan programına davet etmiş ve Taşkın'ın sözleri tepki toplamıştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hülya Avşar ve Merve Taşkın'a suç duyurusu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.11.2025
saat ikonu 11:38
|
GÜNCELLEME:
24.11.2025
saat ikonu 11:38

her hafta bir ünlüyü konuk ettiği programa geçtiğimiz aylarda Merve Taşkın'ı konuk etti. Merve Taşkın'ın sözleri tepki toplarken, fuhuşu özendiren, Türk aile yapısını ve genel ahlakı hedef alan ifadeler nedeniyle Hülya Avşar ile Merve Taşkın hakkında yapıldı.

HÜLYA AVŞAR İLE MERVE TAŞKIN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Hülya Avşar'ın aylar önce kanalına konuk ettiği Merve Taşkın açıklamalarıyla tepki toplamıştı. Söz konusu video ile ilgili Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında suç duyurusu yapıldı.

Hülya Avşar ve Merve Taşkın'a suç duyurusu

Suç duyurusunda; "Şüphelilerden Hülya Avşar ve Merve Taşkın, isimli video paylaşım platformunda yayınlanan videoda bir program gerçekleştirmişlerdir. Milyonlarca kişinin erişimine açık olan bu yayında, şüpheli Merve Taşkın'ın faaliyeti kapsamında değerlendirilen bir yaşam tarzı sürdüğü ima edilmiş ve bu durum, şüpheli Hülya Avşar tarafından övücü, imrendirici ve normalleştirici ifadelerle desteklenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Hülya Avşar ve Merve Taşkın'a suç duyurusu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kerem Bürsin'in hayranları şaşkınlık içinde! Peş peşe Selin Yağcıoğlu hamlesi geldi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aziz Yıldırım adeta çıldırdı! Aracından indi, üstüne yürüdü: İstanbul’u buraya yığarım
ETİKETLER
#youtube
#suç duyurusu
#fuhuş
#hülya avşar
#Ahlaki Bozulma
#Merve Taşkın
#Türk Ailesi
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.