Magazin
 Dilek Ulusan

Kerem Bürsin'in hayranları şaşkınlık içinde! Peş peşe Selin Yağcıoğlu hamlesi geldi

Çarpıntı dizisinde başrolü Lizge Cömert ile paylaşan Kerem Bürsin'in son hamlesi hayranlarını bir hayli şaşırttı. Selin Yağcıoğlu aşk yaşadığı iddiaları magazin gündeminde yer alırken, Kerem Bürsin'den ilan-ı aşk geldi.

Kerem Bürsin'in hayranları şaşkınlık içinde! Peş peşe Selin Yağcıoğlu hamlesi geldi
Haber Merkezi
24.11.2025
24.11.2025
Güneşi Beklerken, Ulan İstanbul, Şeref Meselesi ve Ya Çok Seversen gibi dizilerde rol alan 38 yaşındaki 'in adı Melisa Tapan'dan ayrıldıktan sonra Selin Yağcıoğlu ile anıldı. Bu zamana kadar aşklarını gizli yaşayan Kerem Bürsin'den Selin Yağcıoğlu'na ilan-ı geldi.

KEREM BÜRSİN'DEN BİR İLK

Kerem Bürsin daha önce sevgilileriyle magazine poz vermemiş ve sosyal medya paylaşımlarına dikkat etmişti. Son olarak Melisa Tapan'dan ayrılan oyuncu Selin Yağcıoğlu'na her yerde ilan-ı aşk ediyor.

Kerem Bürsin'in hayranları şaşkınlık içinde! Peş peşe Selin Yağcıoğlu hamlesi geldi

KEREM BÜRSİN'DEN SELİN YAĞCIOĞLU'NA ÖVGÜ ÜSTÜNE ÖVGÜ

Sevgilisinin doğum günü fotoğraflarına yorum yapan kerem Bürsin, "Doğum günü kızı, daha çok güzellik kızı gibi olsun!" dedi. Selin Yağcıoğlu da "Bunu söyleyen de sen misin?” şeklinde cevap verdi.

Kerem Bürsin'in hayranları şaşkınlık içinde! Peş peşe Selin Yağcıoğlu hamlesi geldi
