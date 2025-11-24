Kerem Bürsin'in hayranları şaşkınlık içinde! Peş peşe Selin Yağcıoğlu hamlesi geldi

Güneşi Beklerken, Ulan İstanbul, Şeref Meselesi ve Ya Çok Seversen gibi dizilerde rol alan 38 yaşındaki Kerem Bürsin'in adı Melisa Tapan'dan ayrıldıktan sonra Selin Yağcıoğlu ile anıldı. Bu zamana kadar aşklarını gizli yaşayan Kerem Bürsin'den Selin Yağcıoğlu'na ilan-ı aşk geldi.

KEREM BÜRSİN'DEN BİR İLK

Kerem Bürsin daha önce sevgilileriyle magazine poz vermemiş ve sosyal medya paylaşımlarına dikkat etmişti. Son olarak Melisa Tapan'dan ayrılan oyuncu Selin Yağcıoğlu'na her yerde ilan-ı aşk ediyor.

KEREM BÜRSİN'DEN SELİN YAĞCIOĞLU'NA ÖVGÜ ÜSTÜNE ÖVGÜ

Sevgilisinin doğum günü fotoğraflarına yorum yapan kerem Bürsin, "Doğum günü kızı, daha çok güzellik kızı gibi olsun!" dedi. Selin Yağcıoğlu da "Bunu söyleyen de sen misin?” şeklinde cevap verdi.