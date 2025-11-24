Ata Demirer'in Bozcaada sevdası! İlk kazandığı parayla Çanakkale'ye koştu

Son yılların tatil merkezi olan Çanakkale'ye yıllar önce taşınan Ata Demirer, Bozcaada'ya olan aşkını anlattı. Turneleri için zaman zaman İstanbul'a gelen Ata Demirer, "Ada sevdalısı. Onu tabii Bozcaada'yla tanıştıktan sonra anladım. Ben o insanlardan biriyim" dedi.

ATA DEMİRER'İN BOZCAADA AŞKI BAMBAŞKA

Ata Demirer ilk defa tüplü dalış için geldiği Bozcaada'ya aşık olarak burada yaşamaya karar verdi. Bozcaada'nın doğası için buraya sevdalandığını ve doğasının kendini korumaya devam ettiğini vurgulayan Demirer, "O doğa bir şekilde kendini korumaya devam ediyor ve buranın doğallığı anlamında korunabildiğini düşünüyorum. Kendimce imar yok işte efendime söyleyeyim, koylar ihaleli açılmadı, koylar duruyor" diye konuştu.

Bozcaada ile tanıştıktan sonra ada aşığı olduğunu öğrendi Bozcaada aşığı Ünlü komedyen Ata Demirer, "Adamanya varmış bende. Öyle diyorlar ya, ada sevdalısı. Onu tabii Bozcaada'yla tanıştıktan sonra anladım. Ben o insanlardan biriyim. Yani adada daha çok rahat eden, ana karadan kopuk olduğunda daha rahat eden karakterlerden biriyim" dedi.

ATA DEMİRER İLK KAZANDIĞI PARAYLA BOZCAADA'DAN EV ALDI

Kazandığı ilk parayla aşık olduğu yerden ev aldığını belirten komedyen Demirer, "İlk kazandığım parayla burayı aldım ben. Yani biriktirdiğim ilk parayla. O zaman ben büyük aşığım Bozcaada'ya. Yani buranın florası, faunası, bulunduğu enlem, boylam, yani Datça ile biliyorsun aynı, aynı meridyendeler bildiğim kadarıyla. Çok başka rüzgarları. Çanakkale, Bozcaada benim için çok büyük aşk" şeklinde konuştu.

Hayat sana güzel dedikleri yer için 21 sene bekledim" dedi.



Bozcaada'da yaşadığı evin beğenildiğini ama bunun için uzun süre uğraşlar verdiğini aktaran ünlü komedyen, "Abi hayat sana güzel bir yerdeyiz değil mi? Çamların içinde oturuyoruz. İyi de bu çamları ben ektim. Bu çamlar 20 yaşında. 2006 yılında ektim. 20 yaşına, 21 yaşına girmek üzere. Şimdi 21 sene bunun altında oturmak için bekledim. Yani şu an tabii ki hayat bana güzel. Hatta ben burada birazdan et mangal da yaparım. Çam kokuları eşliğinde. Hayat bana güzel ama 21 sene büyümesini beklediğim ağacın altında yapıyorum bunu. Ben herkese dünya için bir şey yapmalarını öneririm kardeşim. Çoluğunuza çocuğunuza kalır diye değil. Nazım Hikmet'in dediği gibi torununa kalır diye değil. Kendin için yani. Yaşamak şakaya gelmez demiş ya. Çünkü bu bana yaşadığımı hissettiriyor. Ben bunu kimse için ekmedim. Kendim için ektim. Çünkü ben kuşlara çok meraklıyım. Gelip buna kuşlar ötüyor, görüyorum. Sabah burada bir yürüyüş yapıyorum. Köpeklerimle hep burada böyle yürürdüm. Burası böyle şey gibi. Askeriye gibi jandarma. Burada mıntıka temizliği yapıyoruz. Burada yürüyoruz. Tertemiz hava alıyorum ben. Burada yürüyorum. Burası benim ormanım yani. Ben öleceğim. Burası dünyaya kalacak. Bence yaşadığınız yeri güzelleştirerek başlayın. Dünyayı daha güzel görürsünüz ve hayat bana güzel. Yapacak bir şey yok" dedi.