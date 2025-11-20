En borçlu ülkeler belli oldu! Türk halkının borç oranı görenleri şaşırttı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
En borçlu ülkelere ilişkin veriler Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. 45 ülkenin yer aldığı listede özellikle bazı ülkelerin sahip olduğu borç oranıyla ilk sıralarda yer alması dikkat çekti. Diğer yandan zorlu ekonomik koşullarla mücadele eden Türk halkının borç tablosu da ortaya çıkmış oldu.
En borçlu ülkelere ilişkin veriler Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. 45 ülkenin yer aldığı listede özellikle bazı ülkelerin sahip olduğu borç oranıyla ilk sıralarda yer alması dikkat çekti. Diğer yandan zorlu ekonomik koşullarla mücadele eden Türk halkının borç tablosu da ortaya çıkmış oldu.
Bankalar ve çeşitli finans kurumlarının sunmuş olduğu cazip teklifler, kişilerin var olan paralarından daha fazla borçlanma yolunda cesaretlendirirken, böylelikle hanehalkı borçlanma oranı da otomatik olarak yükseliyor.
35) İRLANDA
ÜLKE GENELİNDE HANE HALKININ TOPLAM BORÇ ORANI YÜZDE 31
34) SUUDİ ARABİSTAN
ÜLKE GENELİNDE HANE HALKININ TOPLAM BORÇ ORANI YÜZDE 33.6
33) GÜNEY AFRİKA
ÜLKE GENELİNDE HANE HALKININ TOPLAM BORÇ ORANI YÜZDE 34.3
32) BREZİLYA
ÜLKE GENELİNDE HANE HALKININ TOPLAM BORÇ ORANI YÜZDE 35.7
31) İTALYA
ÜLKE GENELİNDE HANE HALKININ TOPLAM BORÇ ORANI YÜZDE 36.6
30) YUNANİSTAN
ÜLKE GENELİNDE HANE HALKININ TOPLAM BORÇ ORANI YÜZDE 40.6
29) israil
ÜLKE GENELİNDE HANE HALKININ TOPLAM BORÇ ORANI YÜZDE 42.2
28) HİNDİSTAN
ÜLKE GENELİNDE HANE HALKININ TOPLAM BORÇ ORANI YÜZDE 42.9
27) AVUSTURYA
ÜLKE GENELİNDE HANE HALKININ TOPLAM BORÇ ORANI YÜZDE 43.9
26) SİNGAPUR
ÜLKE GENELİNDE HANE HALKININ TOPLAM BORÇ ORANI YÜZDE 44.9
25) İSPANYA
ÜLKE GENELİNDE HANE HALKININ TOPLAM BORÇ ORANI YÜZDE 45.4
24) ŞİLİ
ÜLKE GENELİNDE HANE HALKININ TOPLAM BORÇ ORANI YÜZDE 46
23) ALMANYA
ÜLKE GENELİNDE HANE HALKININ TOPLAM BORÇ ORANI YÜZDE 50.2
22) EURO BÖLGESİ (EUROZONE)
ÜLKE GENELİNDE HANE HALKININ TOPLAM BORÇ ORANI YÜZDE 52.2
21) PORTEKİZ
ÜLKE GENELİNDE HANE HALKININ TOPLAM BORÇ ORANI YÜZDE 54
20) BELÇİKA
ÜLKE GENELİNDE HANE HALKININ TOPLAM BORÇ ORANI YÜZDE 58.2
19) FRANSA
ÜLKE GENELİNDE HANE HALKININ TOPLAM BORÇ ORANI YÜZDE 61
18) ÇİN
ÜLKE GENELİNDE HANE HALKININ TOPLAM BORÇ ORANI YÜZDE 62.1
17) FİNLANDİYA
ÜLKE GENELİNDE HANE HALKININ TOPLAM BORÇ ORANI YÜZDE 63.9
16) JAPONYA
ÜLKE GENELİNDE HANE HALKININ TOPLAM BORÇ ORANI YÜZDE 65.4
15) LÜKSEMBURG
ÜLKE GENELİNDE HANE HALKININ TOPLAM BORÇ ORANI YÜZDE 68.1
14) MALEZYA
ÜLKE GENELİNDE HANE HALKININ TOPLAM BORÇ ORANI YÜZDE 69.1
13) ABD
ÜLKE GENELİNDE HANE HALKININ TOPLAM BORÇ ORANI YÜZDE 70.7
12) İNGİLTERE
ÜLKE GENELİNDE HANE HALKININ TOPLAM BORÇ ORANI YÜZDE 77.5
11) İSVEÇ
ÜLKE GENELİNDE HANE HALKININ TOPLAM BORÇ ORANI YÜZDE 83.4
10) NORVEÇ
ÜLKE GENELİNDE HANE HALKININ TOPLAM BORÇ ORANI YÜZDE 86.6
9) DANİMARKA
ÜLKE GENELİNDE HANE HALKININ TOPLAM BORÇ ORANI YÜZDE 87.1
8) HONG KONG
ÜLKE GENELİNDE HANE HALKININ TOPLAM BORÇ ORANI YÜZDE 90.1
7) TAYLAND
ÜLKE GENELİNDE HANE HALKININ TOPLAM BORÇ ORANI YÜZDE 90.5
6) KUZEY KORE
ÜLKE GENELİNDE HANE HALKININ TOPLAM BORÇ ORANI YÜZDE 91
5) YENİ ZELANDA
ÜLKE GENELİNDE HANE HALKININ TOPLAM BORÇ ORANI YÜZDE 91
4) HOLLANDA
ÜLKE GENELİNDE HANE HALKININ TOPLAM BORÇ ORANI YÜZDE 94.5
3) KANADA
ÜLKE GENELİNDE HANE HALKININ TOPLAM BORÇ ORANI YÜZDE 102
2) AVUSTRALYA
ÜLKE GENELİNDE HANE HALKININ TOPLAM BORÇ ORANI YÜZDE 112
1) İSVİÇRE
ÜLKE GENELİNDE HANE HALKININ TOPLAM BORÇ ORANI YÜZDE 126
TÜRKİYE 45 ÜLKENİN YER ALDIĞI LİSTEDE YÜZDE 9.7’LİK HANEHALKI BORCU ORANIYLA 44. SIRADA