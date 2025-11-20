Menü Kapat
En borçlu ülkeler belli oldu! Türk halkının borç oranı görenleri şaşırttı















Bankalar ve çeşitli finans kurumlarının sunmuş olduğu cazip teklifler, kişilerin var olan paralarından daha fazla borçlanma yolunda cesaretlendirirken, böylelikle hanehalkı borçlanma oranı da otomatik olarak yükseliyor.




İŞTE EN BORÇLU ÜLKELER LİSTESİ

 






34)  SUUDİ ARABİSTAN  






33)  GÜNEY AFRİKA 






32)  BREZİLYA  






31)  İTALYA  






30)  YUNANİSTAN 






29)  israil 






28)  HİNDİSTAN 






27)  AVUSTURYA  






26)  SİNGAPUR 






25)  İSPANYA 






24)  ŞİLİ 






23)  ALMANYA 






22)  EURO BÖLGESİ (EUROZONE) 






21)  PORTEKİZ  






20)  BELÇİKA 






19)  FRANSA  






18)  ÇİN  






17)  FİNLANDİYA 






16)  JAPONYA






15)  LÜKSEMBURG 






14)  MALEZYA 






13)  ABD  






12)  İNGİLTERE






11)  İSVEÇ 






10)  NORVEÇ 






9)  DANİMARKA 






8)  HONG KONG 






7)  TAYLAND 






6)  KUZEY KORE 






5)  YENİ ZELANDA 






4)  HOLLANDA 






3)  KANADA 






2)  AVUSTRALYA 






1)  İSVİÇRE  






TÜRKİYE 45 ÜLKENİN YER ALDIĞI LİSTEDE YÜZDE 9.7'LİK HANEHALKI BORCU ORANIYLA 44. SIRADA

