Bugün Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray maçı var mı? Günün programı belli oldu

25 Kasım Salı gününün maç programı belli olurken milyonlarca taraftar bugün Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı olup olmadığını araştırdı.
Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde birçok karşılaşma oynanacak. İşte müsabakalar:
20:45 | Ajax - Benfica | tabii Spor
20:45 | Galatasaray - St.Gilloise | TRT 1
23:00 | Bodo Glimt - Juventus | tabii Spor 2
23:00 | Chelsea - Barcelona | tabii Spor
23:00 | B.Dortmund - Villarreal | tabii Spor 4
23:00 | Manchester City - Bayer Leverkusen | tabii Spor 1
23:00 | Marsilya - Newcastle | tabii Spor 5
23:00 | Napoli - Karabağ | İçtimai TV / tabii Spor 3
23:00 | Slavia Prag - Athletic Bilbao | tabii Spor 6
25 Kasım Salı günü Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde rakibinin ağırlayacak. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek. RAMS Park'taki müsabaka saat 20.45'te başlayacak.