Asgari ücrette yeni rakam: Beklenti yükseldi, tavan delindi!

Kasım 25, 2025 09:52
Asgari ücrette yeni rakam: Beklenti yükseldi, tavan delindi!

Asgari ücret zammının ne kadar olacağı vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Veriler ışığındaki tahminler bugüne kadar daha 'mütevazı' kalırken ekonomist Muhammet Bayram'dan dikkat çekici açıklamalar geldi. 

İşte 2026 asgari ücreti için beklentileri artıran yeni tahminin detayları...

Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde milyonlarca çalışan, 2026’da geçerli olacak yeni asgari ücret için gözünü hükümetten gelecek açıklamalara çevirdi. Sabah gazetesinde yer alan habere göre; ekonomist Muhammet Bayram, mevcut göstergeler doğrultusunda yüzde 30’luk zammın öne çıktığını söyledi.

Bayram, yıl sonu enflasyon beklentileri ile birlikte sigorta primlerindeki artış oranının yüzde 28 olarak belirlenmesinin önemli bir gösterge olduğuna dikkat çekerek, asgari ücret için masadaki tabloyu şöyle özetledi:

%28 zam: 28.293 TL
%30 zam: 28.735 TL
%32 zam: 29.177 TL

Şu an itibarıyla en güçlü senaryonun yüzde 30 zam olduğunu belirten Bayram, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “refah payı” formülüne işaret ederek, rakamın yukarı yönlü yuvarlanabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Bayram, ara zam yapılmadığı bir dönemde asgari ücrette yuvarlama ihtimalinin arttığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu tür rakamlarda bütüne tamamlanması beklenir. Refah payıyla birlikte asgari ücretin 30 bin TL’ye çıkarılması mümkün.”

 

Komisyonun aralık ayındaki toplantısında hem enflasyon hem de işveren maliyetleri dikkate alınarak nihai kararın netleşmesi bekleniyor.

Asgari ücret, 2025 yılı için bir çalışan için aylık net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak açıklanmıştı.

