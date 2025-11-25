Menü Kapat
TGRT Haber
15°
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Gümrükten rüşvet ve sahtecilik çıktı! 11 tutuklama

Mersin'de yürütülen rüşvet ve sahtecilik operasyonunda 6'sı memur 11 şüpheli tutuklandı. Gümrükçülere yönelik gerçekleştirilen soruşturmada 2'si iş yeri 35 adrese eş zamanlı operasyonda gerçekleştirildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.11.2025
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
saat ikonu 09:43

Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin ve Silifke Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde "Rüşvet ve 5607 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çalışma yaptı.

Gümrükten rüşvet ve sahtecilik çıktı! 11 tutuklama

33 KİŞİ YAKALANDI

Ekiplerin çalışmalarında gümrükte görev yapan bazı personellerin görev ve yetkilerini kötüye kullanarak rüşvet ilişkilerine dahil oldukları, sahte resmi belge düzenledikleri belirlendi. Ekiplerin titiz ve takipli çalışmaları sonucu gümrük memurları, özel gümrük müşavirliği firma sahibi ve çalışanlarından oluşan rüşvet ağında yer alanlar tek tek tespit edildi. Belirlenen 2'si iş yeri 35 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 33 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin iş yeri ve adreslerinde yapılan aramalarda gümrüğe ait mühür ise özel bir gümrük müşavirliği bürosundan çıktı.

Gümrükten rüşvet ve sahtecilik çıktı! 11 tutuklama

6'SI MEMUR 11 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 16'sının gümrük memuru olduğu, 17'sinin ise şirket sahibi ve çalışanlar olduğu öğrenildi. Emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i savcılıktan serbest kalırken, 32'si mahkemeye gönderildi. Mahkemede ifadesi alınan şüphelilerden 6'sı gümrük memuru 11 şüpheli tutuklandı, 21 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Gümrükten rüşvet ve sahtecilik çıktı! 11 tutuklama

EMNİYETTEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, kamu görevinin saygınlığını zedeleyen, vatandaşların güvenini sarsan ve devletin işleyişine gölge düşüren her türlü suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.

