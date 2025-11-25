Arjantin'de daha önce bilinmeyen bir insan soyu keşfedildi

Modern insanın Afrika’dan göç ederek dünyanın dört bir yanına yayıldığı süreçte, Güney Amerika’nın güney ucu türümüzün yerleştiği son bölgelerden biriydi. Bugüne dek, bölgedeki en eski insan varlığına dair kanıtlar, Arjantin’in Pampas bölgesindeki Arroyo Seco adlı arkeolojik alanda bulunan ve yaklaşık 14 bin yıl öncesine ait kalıntılardan ibaretti. Ancak kıtanın ilk sakinlerine dair bilinmeyen pek çok detay bulunuyordu.

Araştırmacılar, bunun nedeninin Güney Amerika'daki eski DNA araştırmalarının Avrupa ve Asya'daki çalışmalardan geri kalmış olması olduğunu söylüyor.

DNA ANALİZİYLE YENİ BİR SOY ORTAYA ÇIKTI

Önceki DNA araştırmaları, 9 bin yıl önce Amerikan yerlilerinin üç farklı soyda ayrışmaya başladığını gösteriyor: biri And Dağları'nın merkezinde, diğeri Amazon'un tropikal ovalarında ve üçüncüsü güneyde Pampas, Şili ve Patagonya'da.

Arjantin'de yeni keşfedilen insan soyu, kıtada 8 bin yıldan fazla bir süre varlığını sürdürerek, şaşırtıcı derecede çeşitli yerli kültürlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Nature dergisinde yayımlanan yeni çalışmada, bilim insanları 10 bin yıla kadar uzanan bir geçmişe sahip 238 yerli bireyden alınan kemik ve diş DNA’sını analiz etti. Bu çalışma, günümüz Arjantin, Şili ve Uruguay’dan oluşan merkezi Güney Koni bölgesindeki örnek sayısını on kattan fazla artırdı.

Elde edilen veriler, Amerika genelinde 12 bin yıl öncesinden Avrupalıların temasına kadar yaşamış olan 588 insanın eski DNA’sı ile karşılaştırıldı.

Karşılaştırma, insanlar arasında farklılık gösteren ve tek nükleotid polimorfizmleri (SNP'ler) olarak bilinen insan genomunun küçük bir bölümüne odaklandı. Bu yöntem, bireyler arasındaki genetik ilişkileri belirlemeye ve kimlerin ortak atadan geldiğini anlamaya yardımcı oldu.

8 BİN YILI AŞAN BİR MİRAS

Analiz sonucunda, bölgede 8 bin 500 yıl öncesine ait tamamen yeni bir insan soyu keşfedildi. Araştırmacılar, yeni soyun en az son 8 bin yıl boyunca bölgedeki ana soy bileşeni olarak varlığını sürdürdüğünü ve günümüze kadar ulaştığını tespit etti.

Yeni tanımlanan Arjantin soyunun, şaşırtıcı derecede çeşitli yerli kültürlerin ortaya çıkmasına neden olduğu görüldü.

Bilim insanları, yeni bulunan grubun yaklaşık 3 bin 300 yıl önce veya daha erken güneye doğru yayıldığını ve Pampas popülasyonuyla karışarak orada baskın soy haline geldiğini de tespit etti.