Tabutun kapağını tıklattı, kurtuldu! Ölü sanılan büyükanne herkesi şaşkına çevirdi

Tayland'ın kuzeyinde bulunan Phitsanulok'ta yaşayan 65 yaşındaki Chonthirot'un hayatını kaybettiği bildirildi. Aile, yaşlı kadını beyaz bir tabuta koydu ve Bangkok'un dışındaki, yoksullara ücretsiz yakma ve cenaze töreni hizmeti veren bir tapınağa doğru dört saatlik bir yolculuğa başladı.

Bir noktada tabuttan birtakım sesler geldi. 'Ölü' olduğu düşünülen Chonthirot, tabutun kapağını tıklatıyordu. Aile inanmaz gözlerle tabutun kapağını açtığında şoke oldu.

İKİ YILDIR YATAKTAN ÇIKAMIYORDU

Chonthirot'un 57 yaşındaki küçük kardeşi Mongkol, iki yıldır yataktan çıkamadığını ve sabaha karşı onu 'ölü' olarak bulduğunu söyledi. Mongkol, "Kız kardeşimin hala hayatta olduğunu öğrenince hem şok oldum, hem şaşırdım, hem de sevindim. Şaşkınlıktan neredeyse yere yığılacaktım. Uyanması olağanüstü bir durum" dedi.

''HAFİF BİR YARDIM ÇIĞLIĞI DUYDUM''

Tapınak çalışanı 27 yaşındaki Thammanoon, Chonthirot'u salona taşımak üzereyken sesler duyduğunu, hafif bir yardım çığlığı işittiğini anlattı. Üzerindeki örtüyü açınca hareket ettiğini gören Thammanoon ''Donakaldım'' diyerek şaşkınlığını ifade etti. Thammanoon, ''Bilinci yerindeydi, zayıf nefes alıyordu ve başını sallıyordu ama konuşamıyordu. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadığım için şaşkına döndüm.'' dedi.

Dailymail'in haberine göre, cenaze törenine ambulans geldi ve Chonthirot'u Bang Yai Hastanesi'ne götürdü.

Tapınak başrahibi Phra Kitti Wachirathada, tapınakta geçirdiği yıllarda böyle bir olaya tanık olmadığını belirterek, Chonthirot ile ikinci bir şans verilen aile için mutlu olduğunu söyledi.