Dünyanın en iyi şehirleri açıklandı! İstanbul'un sıralaması oldukça şaşırttı

Resonance Consultancy, her yıl düzenli olarak yayımladığı World's Best Cities (Dünyanın en iyi şehirleri) listesinin 2025 versiyonunu kamuoyuyla paylaştı. Nüfusu 1 milyonun üzerinde 270'den fazla şehrin değerlendirildiği listede İstanbul'un sıralaması oldukça şaşırttı. İşte dünyanın en iyi şehirleri...
Resonance Consultancy, 2025 yılı için hazırladığı World's Best Cities (Dünyanın en iyi şehirleri) listesini yayımladı. Listenin ilk sırasında Londra yer alırken İstanbul'un sıralaması oldukça şaşırttı.
Liste için nüfusu 1 milyonun üzerinde olan 270'den fazla şehir incelendi. Kentler yaşanabilirdik, çekicilik ve ekonomik refah olmak üzere 3 ana kategoride listelendi.
Şehirler, bu 3 ana kategori ve bunların altındaki göç, eğitim, kültür, ziyaretçi deneyimi, iş gücü, küresel erişim, ekonomik güç gibi birçok ölçüte göre değerlendirildi.
Resonance Consultancy, 2025 yılı için hazırladığı World's Best Cities (Dünyanın en iyi şehirleri) listesinde birinci sırada İngiltere'nin başkenti Londra var.
Londra'dan sonra listenin ikinci sırasında ABD'nin en göz şehirlerden New York bulunuyor.
New York'un ardından listenin 3. sırasında Fransa'nın başkenti Paris geliyor.
Dünyanın en fazla turist çeken şehirlerinden biri olan Japonya'nın başkenti Tokyo listede 4. sırada...
Dünyanın en iyi şehirleri listesinin geri kalanı ise şu şekilde:
5. Singapore - Singapur
6. Dubai - BAR
7. Los Angales - ABD
8. San Francisco - ABD
9. Barcelona - İspanya
10. Roma - İtalya
11. Madrid - İspanya
12. Chicago - ABD
13. Doha Katar
14. Toronto - Kanada
15. Abu Dhabi - BAE
Türkiye'nin en gözde şehri, her bir sokağında ayrı bir tarih ve hikaye barındıran İstanbul ise listede Dünyanın En iyi Şehirleri listesinde 16. sırada yer aldı.
İstanbul'un ardında ilk 20'ye kadar listenin geri kalanı ise şöyle;
17. Washington - ABD
18. Berlin - Almanya
19. Las Vegas - ABD
20. Sydney - Avustralya