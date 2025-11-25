Menü Kapat
Dünyanın en iyi şehirleri açıklandı! İstanbul'un sıralaması oldukça şaşırttı

Kasım 25, 2025 09:42
1
Dünyanın en iyi şehirleri

Resonance Consultancy, her yıl düzenli olarak yayımladığı World's Best Cities (Dünyanın en iyi şehirleri) listesinin 2025 versiyonunu kamuoyuyla paylaştı. Nüfusu 1 milyonun üzerinde 270'den fazla şehrin değerlendirildiği listede İstanbul'un sıralaması oldukça şaşırttı. İşte dünyanın en iyi şehirleri... 

2
Dünyanın en iyi şehirleri

Resonance Consultancy, 2025 yılı için hazırladığı World's Best Cities (Dünyanın en iyi şehirleri) listesini yayımladı. Listenin ilk sırasında Londra yer alırken İstanbul'un sıralaması oldukça şaşırttı.  

3
Dünyanın en iyi şehirleri

ŞEHİRLER 3 ANA KATEGORİDE İNCELENDİ 

Liste için nüfusu 1 milyonun üzerinde olan 270'den fazla şehir incelendi. Kentler yaşanabilirdik, çekicilik ve ekonomik refah olmak üzere 3 ana kategoride listelendi.

4
Dünyanın en iyi şehirleri

Şehirler, bu 3 ana kategori ve bunların altındaki göç, eğitim, kültür, ziyaretçi deneyimi, iş gücü, küresel erişim, ekonomik güç gibi birçok ölçüte göre değerlendirildi.

5
Dünyanın en iyi şehirleri

LİSTENİN İLK SIRASINDA LONDRA VAR

Resonance Consultancy, 2025 yılı için hazırladığı World's Best Cities (Dünyanın en iyi şehirleri) listesinde birinci sırada İngiltere'nin başkenti Londra var.

6
Dünyanın en iyi şehirleri

Londra'dan sonra listenin ikinci sırasında ABD'nin en göz şehirlerden New York bulunuyor.

7
Dünyanın en iyi şehirleri

New York'un ardından listenin 3. sırasında Fransa'nın başkenti Paris geliyor. 

8
Dünyanın en iyi şehirleri

Dünyanın en fazla turist çeken şehirlerinden biri olan Japonya'nın başkenti Tokyo listede 4. sırada...

9
Dünyanın en iyi şehirleri

Dünyanın en iyi şehirleri listesinin geri kalanı ise şu şekilde:

5. Singapore - Singapur

6. Dubai - BAR

7. Los Angales - ABD

8. San Francisco - ABD

9. Barcelona - İspanya

10
Dünyanın en iyi şehirleri

10. Roma - İtalya

11. Madrid - İspanya

12. Chicago - ABD

13. Doha Katar

14. Toronto - Kanada

15. Abu Dhabi - BAE

11
Dünyanın en iyi şehirleri

İSTANBUL 16. SIRADA

Türkiye'nin en gözde şehri, her bir sokağında ayrı bir tarih ve hikaye barındıran İstanbul ise listede Dünyanın En iyi Şehirleri listesinde 16. sırada yer aldı. 

12
Dünyanın en iyi şehirleri

İstanbul'un ardında ilk 20'ye kadar listenin geri kalanı ise şöyle;

17. Washington - ABD

18. Berlin - Almanya

19. Las Vegas - ABD

20. Sydney - Avustralya

