Canan Karatay'ın eşi hangi hastalıktan öldü? Canan Karatay'ın eşine ne oldu?

Sağlıklı yaşam ve beslenme konularıyla gündeme gelen İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın eşi Dr. Ali Başak Karatay 78 yaşında hayatını kaybetti.

Vefat haberinin ardından Canan Karatay eşine ne oldu, hangi hastalıktan öldü soruları gündeme geldi.

CANAN KARATAY EŞİNE NE OLDU, HANGİ HASTALIKTAN ÖLDÜ?

Canan Karatay'ın eşi Ali Karatay'ın bir süredir sağlık problemleri yaşadığı biliniyor. Dr. Ali Karatay'ın vefatının ardından yapılan açıklamada "Dr. Ali Başak Karatay'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhumun cenazesi 26 Kasım 2025 Çarşamba günü Moda Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki Aile Kabristanı'nda toprağa verilecektir." ifadeleri yer aldı.

ALİ BAŞAK KARATAY KİMDİR?

Ali Başak Karatay, 1947 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. New York'taki Syracuse Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Türkiye'ye döndü. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nün kurucuları arasında yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi'nden emekli olduktan sonra ayrılan Ali Başak Karatay, son olarak İstanbul Bilim Üniversitesi'nde Felsefe Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışıyordu.