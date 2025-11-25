Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Galatasaray Union Saint-Gilloise arasındaki geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! GS Union SG karşılaşmaları

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek. Nefes kesen maç öncesinde iki takım arasındaki geçmiş maçlar ve sonuçları da gündeme geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Union Saint-Gilloise arasındaki geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! GS Union SG karşılaşmaları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.11.2025
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
saat ikonu 09:38

Sarı kırmızılı ekip bu akşam rakibini konuk ederken taraftarlar daha önce maç yaptı mı sorusunu araştırdı.

GALATASARAY UNİON SAİNT-GİLLOİSE ARASINDAKİ GEÇMİŞ TÜM MAÇLAR

İki takım daha önce karşı karşıya gelmezken bu akşam 5. haftasında mücadele edecek. Nefes kesen maç iki takım için de ilk karşılaşma olacak.

Galatasaray Union Saint-Gilloise arasındaki geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! GS Union SG karşılaşmaları

GALATASARAY UNİON SAİNT-GİLLOİSE KARŞILAŞTIRMASI

SK

Toplam değer
305.20 mil. €

Ø-Piyasa değeri
11.30 mil. €

Ø-Yaş

Galatasaray Union Saint-Gilloise arasındaki geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! GS Union SG karşılaşmaları


27.1

Milli oyuncu
15

Genç milli oyuncu
3

Lejyonerler
12

Kulüp üyeleri
20.588

Toplam değer
90.60 mil. €

Ø-Piyasa değeri
3.36 mil. €

Galatasaray Union Saint-Gilloise arasındaki geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! GS Union SG karşılaşmaları

Ø-Yaş
25.4

Milli oyuncu
9

Genç milli oyuncu
4

Lejyonerler
18

Kulüp üyeleri
0

GALATASARAY UNİON SG DAHA ÖNCE KARŞILAŞTI MI, MAÇ YAPTI MI?

İki takım daha önce herhangi bir mücadele vermedi. Şampiyonlar Ligi 5. haftasında iki takım bu akşam ilk kez karşı karşıya gelecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aslan rekor peşinde: Galatasaray - Union Saint-Gilloise muhtemel ilk 11'ler
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#mac
#union saint-gilloise
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.