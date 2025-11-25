Galatasaray Union Saint-Gilloise arasındaki geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! GS Union SG karşılaşmaları

Sarı kırmızılı ekip bu akşam rakibini konuk ederken taraftarlar daha önce maç yaptı mı sorusunu araştırdı.

İki takım daha önce karşı karşıya gelmezken bu akşam Şampiyonlar Ligi 5. haftasında mücadele edecek. Nefes kesen maç iki takım için de ilk karşılaşma olacak.

Galatasaray SK

Toplam değer

305.20 mil. €

Ø-Piyasa değeri

11.30 mil. €

Ø-Yaş



27.1

Milli oyuncu

15

Genç milli oyuncu

3

Lejyonerler

12

Kulüp üyeleri

20.588

Union Saint-Gilloise

Toplam değer

90.60 mil. €

Ø-Piyasa değeri

3.36 mil. €

Ø-Yaş

25.4

Milli oyuncu

9

Genç milli oyuncu

4

Lejyonerler

18

Kulüp üyeleri

0

GALATASARAY UNİON SG DAHA ÖNCE KARŞILAŞTI MI, MAÇ YAPTI MI?

İki takım daha önce herhangi bir mücadele vermedi. Şampiyonlar Ligi 5. haftasında iki takım bu akşam ilk kez karşı karşıya gelecek.