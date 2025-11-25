Galatasaray Union Saint-Gilloise arasındaki geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! GS Union SG karşılaşmaları

Kategoriler
Sarı kırmızılı ekip bu akşam rakibini konuk ederken taraftarlar daha önce maç yaptı mı sorusunu araştırdı.
İki takım daha önce karşı karşıya gelmezken bu akşam Şampiyonlar Ligi 5. haftasında mücadele edecek. Nefes kesen maç iki takım için de ilk karşılaşma olacak.
Galatasaray SK
Toplam değer
305.20 mil. €
Ø-Piyasa değeri
11.30 mil. €
Ø-Yaş
27.1
Milli oyuncu
15
Genç milli oyuncu
3
Lejyonerler
12
Kulüp üyeleri
20.588
Toplam değer
90.60 mil. €
Ø-Piyasa değeri
3.36 mil. €
Ø-Yaş
25.4
Milli oyuncu
9
Genç milli oyuncu
4
Lejyonerler
18
Kulüp üyeleri
0
İki takım daha önce herhangi bir mücadele vermedi. Şampiyonlar Ligi 5. haftasında iki takım bu akşam ilk kez karşı karşıya gelecek.