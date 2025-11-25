Aslan rekor peşinde: Galatasaray - Union Saint-Gilloise muhtemel ilk 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı başlıyor. Turnuvada 9 puanla 9. sırada yer alan Galatasaray, bugün saat 20.45'te Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı konuk edecek.

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak kritik mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan Jose Maria Sanchez yönetecek.

KADRODA EKSİK ÇOK

Sarı-kırmızılı ekipte maç öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Sakatlıkları bulunan oyunculardan Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Wilfried Singo'nun Union SG karşısında forma giyemeyecek olması Teknik Direktör Okan Buruk'u düşündürüyor.

Gençlerbirliği maçında sakatlanarak 17. dakikada oyundan çıkan Mario Lemina'nın durumu bugünkü antrenmandan sonra belli olacak. Tecrübeli oyuncunun iğneyle maça çıkması bekleniyor.

Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ise bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyetleri nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Uzun bir aranın ardından Gençlerbirliği maçıyla formasına kavuşan Kazımcan Karataş ise UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için Union SG karşısında görev alamayacak.

JAKOBS CEZA SINIRINDA

Galatasaray'ın Senegalli savunma oyuncusu Ismail Jakobs, bu maç öncesi sarı kart sınırında bulunuyor. Jakobs, Union SG karşısında sarı kart görmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Fransız temsilcisi Monaco ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray : Uğurcan, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Barış, İlkay, Sane, Icardi

: Uğurcan, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Barış, İlkay, Sane, Icardi Union SG: Scherpen, Khalaili, Mac Allister, Burgess, Sykes, Zorgane, Van De Perre, Schoofs, P. David, Kevin Rodriguez, El Hadj

ASLAN REKOR PEŞİNDE

Sarı-kırmızılı ekibimiz, rakibini yenerek kulüp tarihinde ilk kez 4 kez üst üste Devler Ligi'nde maç kazanmayı hedefliyor. Aynı zamanda galibiyet halinde ilk kez bir Türk takımı Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 4 maç kazanmış olacak.

HEDEF İLK 8

Şampiyonlar Ligi’nde format gereği 36 takımdan ilk sekize girenler, doğrudan son 16 turuna kalıyor. İlk 24’e giren takımlar ise play-off oynuyor. Ligde 9'uncu sırada bulunan Galatasaray, bu maçtan da galip ayrılarak ilk sekiz içinde yer almayı hedefliyor.

GALATASARAY'IN BU SEZONKİ ŞAMPİYONLAR LİGİ SERÜVENİ

Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan Galatasaray, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildi.

Turnuvadaki ikinci maçta konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0 mağlup eden sarı kırmızılılar, üçüncü maçta sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 ve dördüncü maçta da Hollanda'dan Ajax'ı deplasmanda 3-0 mağlup etmeyi başardı. Cimbom, 4 maç sonunda elde ettiği 9 puanla Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasına 9. sırada girdi.

Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ise 36 takım içinde topladığı 3 puanla 28. sırada bulunuyor.