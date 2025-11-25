Trafikte makas dehşeti! Kaza anı kamerada

İstanbul'un Beykoz ilçesinde TEM Otoyolu Kavacık mevkisi Edirne istikametinde makas atarak ilerleyen bir sürücü kazaya yol açtı. Süratle gidip aniden şerit değiştirmeyen çalışan hafif ticari araç sürücüsü kontrolü kaybedip aynı yönde ilerleyen kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet devrilerek otoyolda sürüklendi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, dehşet anları bir başka otomobilin araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.