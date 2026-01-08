Şarj için taşıdı, dehşeti yaşadı! Metro yolcusu bir anda alev topuna döndü

Çin'de yer alan Shanghai West Railway metro istasyonunda, cebinde powerbank taşıyan bir yolcu dehşeti yaşadı. Taşıdığı powerbank patlayan yolcu, alevler içinde kalarak istasyonun içinde çaresizce koşuşturmaya başladı.

Kıvılcamların çıktığı powebank kısa sürede alev aldı ve adamın üzerindeki kıyafetler yanmaya başladı.

İstasyonda bulunan insanlar çığlık atarak alevler içindeki adamdan kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

Bir süre sonra istasyon yoğun siyah dumanla kaplandı. Güvenlik gerekçesiyle metro seferleri geçici olarak durduruldu. İstasyon görevlileri ve acil müdahale ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.

Olayda mucize eseri ciddi bir yaralanma yaşanmadı. Adamın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.