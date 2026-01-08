Fuhuş operasyonunda tutuklandı, pişkin sözleri şoke etti:

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonları kapsamında bir masaj salonunun sahibi N.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen N.D. isimli kadın gazetecilere dönüp, "Lütfen en güzel halimle paylaşın" şeklinde pişkin ifadeler kullandı. N.D. çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.