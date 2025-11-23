Menü Kapat
İstanbul
Sakarya'da feci kaza! Köprüden uçan otomobiller iş yeri bahçesine düştü 1 ölü 4 yaralı

Sakarya’nın Arifiye ilçesi D-650 kara yolu üzerindeki otoban köprüsünde çarpışan iki otomobil, çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak bariyerleri aştı. Yaklaşık 3 metrelik istinat duvarından bir iş yerinin bahçesine düşen araçlar hurdaya döndü.

Sakarya'da feci kaza! Köprüden uçan otomobiller iş yeri bahçesine düştü 1 ölü 4 yaralı
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 5 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.

Sakarya'da feci kaza! Köprüden uçan otomobiller iş yeri bahçesine düştü 1 ölü 4 yaralı

YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Hünkar Varlı (51), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer 4 yaralının hastanelerdeki tedavisi devam ediyor.

Konuyla alakalı inceleme başlatıldı.

