Rusya'dan Ukrayna'nın kalbi Kiev'e hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya başlattığı kanlı savaş iki ülkenin topraklarında devam ediyor. Ancak bir yandan da barış planı için görüşmeler sürüyor.

Ukrayna Acil Durum Servisinden yapılan açıklamaya göre, Rus güçleri tarafından başkent Kiev’e gece saatlerinde hava saldırısı düzenlendi.

Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.