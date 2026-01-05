Menü Kapat
Galatasaray Trabzonspor istatistikleri! Süper Kupa'da ilk kez karşılaşıyorlar

Galatasaray ile Trabzonspor bugün Turkcell Süper Kupa yarı final mücadeleleri kapsamında karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak olan kritik karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Taraftarlar tarafından karşılaşmaya saatler kala Galatasaray - Trabzonspor istatistikleri, galibiyet sayıları gündeme geldi. İki takım tarihleri boyunca 141 kez karşı karşıya gelirken, Süper Kupa'da ilk kez mücadele edecekler.

Galatasaray Trabzonspor istatistikleri! Süper Kupa'da ilk kez karşılaşıyorlar
Bu sezon 4 takımlı formatta düzenlenecek olan Turkcell Süper Kupa'da heyecan bugün başlıyor. Yarı final etabı kapsamında Galatasaray ile Trabzonspor bugün karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadu'nda oynanacak olan karşılaşmanın kazananı 6 Ocak 2026 Salı günü düzenlenecek olan Fenerbahçe - Samsunspor maçının galibiyle mücadele edecek.

Taraftarlar tarafından karşılaşmaya saatler kala Galatasaray - Trabzonspor istatistikleri merak edilmeye başlandı. İki takım bugün 142. randevuya çıkacak.

Galatasaray Trabzonspor istatistikleri! Süper Kupa'da ilk kez karşılaşıyorlar

GALATASARAY - TRABZONSPOR İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray ile Trabzonspor tarihleri boyunca toplam 141 kez karşı karşıya geldiler. Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-75 sezonunda başlayan 52 yıllık rekabette 65 maç sarı-kırmızılılar, 44 maç ise bordo-mavililer kazandı. İki takım arasında oynanan 32 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı. Galatasaray bu maçlarda 192 kez ağları sarsarken, Trabzonspor 156 gol attı. 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanan organizasyonda ise iki takım ilk kez karşılaşacak.

Daha önce Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonunun karşılaştığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda iki takım 1975-1976 sezonunda eşleşmişti. Mücadelede Trabzonspor 2-1 galibiyet almıştı.

Galatasaray Trabzonspor istatistikleri! Süper Kupa'da ilk kez karşılaşıyorlar

EN FARKLI GALİBİYET GALATASARAY'IN

İki takım arasında oynanan karşılaşmalarda en farklı galibiyet ise 21 Ocak 2024 tarihinde yaşandı. Galatasaray bu karşılaşmada bordo-mavilileri 5-1 mağlup etti. Trabzonspor ise en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonu kapsamında 1 Eylül 2018 tarihinde oynanan lig karşılaşmasında aldı. Bordo-mavililer, Galatasaray'ı kendi evinde 4-0 mağlup etti.

