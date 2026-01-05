Kabine Toplantısı bitti mi kaç saat sürdü?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2026 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emek;inin zam oranlarının netleştiği bugün, Kabine'nin ana gündemini ekonomi oluşturdu.

Sınır ötesi operasyonlar, Suriye'deki son durum ve diplomatik temaslar da masadaki diğer önemli başlıklar arasında.

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.50'de başladı.

2 saat 15 dakika süren toplantı tamamlandı.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyu karşısında toplantıdan çıkan detaylara dair bir açıklama yapması bekleniyor.