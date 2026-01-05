Kabine Toplantısı bitti mi, ne karar çıktı son dakika? Yılın ilk toplantısı başladı

2026 yılının ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı. Milyonların heyecanla beklediği kabine toplantısında konuşulanlar da dikkat çekti.

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ SON DAKİKA?

5 Ocak Pazartesi günü başlayan toplantı henüz sona ermedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak olan toplantı Beştepe'de gerçekleşiyor. Toplantı henüz sona ermezken bitmesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna açıklama yapması beklenmekte.

KABİNE TOPLANTISINDA NE KARAR ÇIKTI?

Toplantının ana gündemi 2025 yılının son enflasyon rakamları, ekonomik refahı sağlamada atılacak adımlar olacak. 2025 yılının son enflasyon rakamları başta olmak üzere ülke gündemi ve dış politika odaklı konular ele alınacak.