14°
Kabine Toplantısı bitti mi, ne karar çıktı son dakika? Yılın ilk toplantısı başladı

Tüm Türkiye'nin gündeminde olan Kabine Toplantısı bitti mi merak edilirken toplantı Beştepe'de başlamıştı. Terörsüz Türkiye sürecinin gündemde olacağı toplantıdan çıkacak olan kararlar merakla bekleniyor.

Kabine Toplantısı bitti mi, ne karar çıktı son dakika? Yılın ilk toplantısı başladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.01.2026
saat ikonu 17:52
|
GÜNCELLEME:
05.01.2026
saat ikonu 17:52

2026 yılının ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı. Milyonların heyecanla beklediği kabine toplantısında konuşulanlar da dikkat çekti.

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ SON DAKİKA?

5 Ocak Pazartesi günü başlayan toplantı henüz sona ermedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak olan toplantı Beştepe'de gerçekleşiyor. Toplantı henüz sona ermezken bitmesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna açıklama yapması beklenmekte.

Kabine Toplantısı bitti mi, ne karar çıktı son dakika? Yılın ilk toplantısı başladı

KABİNE TOPLANTISINDA NE KARAR ÇIKTI?

Toplantının ana gündemi 2025 yılının son enflasyon rakamları, ekonomik refahı sağlamada atılacak adımlar olacak. 2025 yılının son enflasyon rakamları başta olmak üzere ülke gündemi ve dış politika odaklı konular ele alınacak.

