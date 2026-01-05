Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Banu İriç

İlkokulda karne yerine getirildi: Eğitimciler Birliği Sendikası uygulamaya tepkili

İlkokullarda karne yerine getirilen 'Öğrenci Gelişim Raporu' uygulamasının öğretmenler için ağır yük getirdiğini belirten Eğitimciler Birliği Sendikası uygulamanın kaldırılmasını istedi. Veliler için de anlaşılır olmadığı ifade edilerek , "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ruhunu yansıtmadığı belirtildi.

İlkokulda karne yerine getirildi: Eğitimciler Birliği Sendikası uygulamaya tepkili
05.01.2026
05.01.2026
saat ikonu 18:35

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) ilkokullarda çocukların eğitim öğretim dönemine yönelik hazırlanan 'Öğrenci Gelişim Raporu' uygulamasına tepki gösterdi. Öğretmenler üzerinde ağır ve bürokratik yük oluşturduğu öne sürülürken uygulamanın kalkması istendi.

İlkokulda karne yerine getirildi: Eğitimciler Birliği Sendikası uygulamaya tepkili

"VELİLER İÇİN BİLMECEYE DÖNÜŞTÜ"

Eğitim-Bir-Sen, 'Öğrenci Gelişim Raporu' uygulamasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada TYMM bünyesinde ilkokullarda başlatılan Öğrenci Gelişim Raporu Uygulaması'nın öğretmenler üzerinde ağır ve bürokratik yük oluşturduğunu, öğrenci gelişimini net biçimde ortaya koyamadığını, veliler için anlaşılır bir geri bildirim sunmaktan ziyade çözülmesi gereken bir bilmeceye dönüştüğünü vurguladı. Sendika olarak yeni müfredatın vizyonuyla uyumlu olarak gözükse de alanda karşılığı olmayan öğrenci gelişim raporlarının bürokratik veri girişi olmaktan çıkarılması ve sadeleştirilmiş bir bildirim merkezi mekanizmasına dönüştürülmesi gerektiği belirtildi.

İlkokulda karne yerine getirildi: Eğitimciler Birliği Sendikası uygulamaya tepkili

"ÖĞRETMEN İÇİN AĞIR, YORUCU İŞ YÜKÜ"

Eğitim-Bir-Sen; öğrenci gelişim raporlarının, sahada pedagojik bir araç olmaktan ziyade, amaca hizmet etmeyen ağır, yorucu ve sürekli tekrar eden bir iş yükü olarak karşılık bulduğunun altını çizerek, bu raporları hazırlamanın öğrencilerin becerilerini artırmak için çalışmak yerine yalnızca form doldurmak için zaman harcanan bir sürece dönüştüğünü ifade etti. Açıklamada her öğrenci için sosyal duygusal, akademik ve davranışsal boyutlarda onlarca kriteri sisteme girme zorunluluğunun zaman kaybına yol açtığı, onlarca kriterin her öğrenci için özgün, tutarlı ve kanıta dayalı şekilde değerlendirilmesi, sahanın gerçekliğiyle uyuşmadığı vurgulandı.

İlkokulda karne yerine getirildi: Eğitimciler Birliği Sendikası uygulamaya tepkili

HEDEFLERLE ÇELİŞİYOR


TYMM'nin; zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel, ahlaki bakımdan çok yönlü gelişimi merkeze alarak erdemli bireyler yetiştirmeyi hedeflediği, ancak gelişim raporu uygulamasının, TYMM'de yer alan süreç yerine sonuç odaklı ölçme sistemini merkeze alan hedeflerle çeliştiği belirtilen açıklamada, raporlarda kullanılan dilin, süreç temelli bir kurgudan ve bireyselleştirme mekanizmalarından yoksun olduğu ifade edilerek bu durumun çözüme kavuşması gerektiği belirtildi.

İlkokulda karne yerine getirildi: Eğitimciler Birliği Sendikası uygulamaya tepkili
