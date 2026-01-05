Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Özel okullarda 2026-2027 eğitim yılı için tavan zam oranları belli oldu

TÜİK’in aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 2026’nın ilk yarısına ilişkin zam oranları netleşirken, özel okulların 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulayabileceği ücret artışlarının üst sınırları da belli oldu. İşte tüm oranlar...

Özel okullarda 2026-2027 eğitim yılı için tavan zam oranları belli oldu
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
05.01.2026
saat ikonu 15:29
|
GÜNCELLEME:
05.01.2026
saat ikonu 15:32

TÜİK’in aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte 2026’nın ilk yarısına ilişkin zam oranları netleşirken, özel okulların 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulayabileceği ücret artışlarının üst sınırları da belirlendi.

Enflasyon, aralık ayında beklentilerin altında gelerek yüzde 0,89 oranında artış gösterirken, 2025 yılı enflasyonu yüzde 30,89 olarak hesaplandı. Öte yandan Üretici Fiyat Endeksi, aylık yüzde 0,75 artarken; yıllık yüzde 27,67 oldu.

Özel okullarda 2026-2027 eğitim yılı için tavan zam oranları belli oldu

Ayrıca özel okulların da 2026-2027 eğitim öğretim yılı için uygulayabileceği zam oranları belli oldu.

NTV'de yer alan habere göre; okul öncesi, 1., 5. ve 9. sınıflarda öğrenim görecek öğrenciler için ücret artış oranı yüzde 43,92 olarak belirlendi.

Özel okullarda 2026-2027 eğitim yılı için tavan zam oranları belli oldu

Ara kademelerde (aynı okulda devam eden sınıflar) ise zam oranı yüzde 30,74 olacak.

Eğitim hizmeti dışında kalan kalemlerde (servis ve yemek hariç) uygulanabilecek artış oranı ise yüzde 29,28 ile sınırlandırıldı.

Özel okullar bu oranları aşamayacak.

#Ekonomi
