2026 Ocak kira artış oranı ne kadar? Kira zammı hesaplama

Ocak ayı kira artışı için geri sayım tamamlandı.

Konut ve iş yeri kiralarında uygulanacak yasal zam oranı, bugün Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinlik kazandı.

Kira sözleşmesi Ocak 2026'da yenilenecek olan kiracılar ve mal sahipleri kira artış oranının hangi veriye göre belirlendiğini ve kira zammı hesaplamasının nasıl yapıldığını merak ediyorlar.

OCAK 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 30,89 artış oldu.

Öte yandan bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,88 artış olarak kaydedildi.

Buna göre Ocak 2026 dönemi için kira artış oranı yüzde 34,88 olarak belirlendi.

KİRA ZAMMI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Yüzde 34,88 kira artış oranına göre; mevcut kira bedeli 15.000 TL olan bir dairede, zam 5.232 TL olarak hesaplanıyor.

Bu zamla birlikte yeni kira bedeli ise 20.232 TL’ye çıkıyor.