Editor
Editor
 Nalan Güler Güven

İtfaiyenin müdahalesini gözyaşları içinde izlediler! Genç kızı anne ve babası teselli etti

Antalya’nın Kepez ilçesinde bir apartmanın giriş katında çıkan yangın, bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Dumanların sardığı evden kendilerini dışarı atan aile, itfaiyenin müdahalesini gözyaşları içinde izledi. Evleri yangında zarar gören genç kız gözyaşlarına hakim olamazken anne ve babası sarılarak teselli etti.

Yangın saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi 2124 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Ters dubleks olan giriş katının ardiye olarak kullanılan alt katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle daire içerisini dumanlar kaplarken ev sahibi Halil Kösedağ, eşi ve kızı panikle kendilerini apartmandan dışarı attı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ile adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesini gözyaşları içinde izlediler! Genç kızı anne ve babası teselli etti

ANNE VE BABASI SARILARAK TESELLİ ETTİ

Kısa sürede verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. İtfaiye ekipleri tarafından dairede duman tahliyesi yapılırken ev sahibi Halil Kösedağ'ın eşi daireye girerek kafeste bulunan muhabbet kuşunu dışarı çıkardı. Yangın nedeniyle korktuğu görülen ev sahibinin kızı gözyaşlarına boğuldu. Genç kızı anne ve babası sarılarak sakinleştirerek teselli etti. Yangının çıkışıyla ilgili itfaiye ekipleri inceleme başlattı.

İtfaiyenin müdahalesini gözyaşları içinde izlediler! Genç kızı anne ve babası teselli etti
#Yaşam
