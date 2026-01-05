Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Z GYO kaç lot verir katılım endeksine uygun mu? Halka arz SPK onayı aldı

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan onay alan Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Z GYO) halka arzı, yatırımcıların gündeminde yerini aldı. 7-8 ve 9 Ocak tarihlerinde talep toplayacak olan Z Gayrimenkul halka arzında hisse fiyatı, dağıtılacak lot sayısı, katılım endeksine uygunluk durumu ve halka arza katılım sağlanabilecek bankalar merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Z GYO kaç lot verir katılım endeksine uygun mu? Halka arz SPK onayı aldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.01.2026
saat ikonu 18:32
|
GÜNCELLEME:
05.01.2026
saat ikonu 18:32

Z Gayrimenkul halka arz bilgileri merak ediliyor.

Toplam 84 milyon 500 bin lotun yatırımcılara sunulacağı Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arzında, şirketin halka arz sonrası yüzde 40,1 oranında halka açık konuma gelmesi bekleniyor.

825 milyon TL’lik arz büyüklüğü ile dikkat çeken Z GYO halka arzı, 7-8-9 Ocak 2026 tarihlerinde üç gün boyunca talep toplamaya hazırlanıyor.

Z GYO kaç lot verir katılım endeksine uygun mu? Halka arz SPK onayı aldı

Z GYO HİSSE FİYATI NE KADAR?

Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz fiyatı 9,77 TL olarak tespit edildi.

Şirketin toplam halka arz büyüklüğü 825 milyon TL olacak.

Z GYO kaç lot verir katılım endeksine uygun mu? Halka arz SPK onayı aldı

Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının yüzde 40,1 olması öngörülüyor.

Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz kapsamında toplamda 84 milyon 500 bin lot dağıtımı yapacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Formül Plastik halka arz kaç lot verir ne zaman talep toplayacak?
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.