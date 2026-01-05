Z GYO kaç lot verir katılım endeksine uygun mu? Halka arz SPK onayı aldı

Z Gayrimenkul halka arz bilgileri merak ediliyor.

Toplam 84 milyon 500 bin lotun yatırımcılara sunulacağı Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arzında, şirketin halka arz sonrası yüzde 40,1 oranında halka açık konuma gelmesi bekleniyor.

825 milyon TL’lik arz büyüklüğü ile dikkat çeken Z GYO halka arzı, 7-8-9 Ocak 2026 tarihlerinde üç gün boyunca talep toplamaya hazırlanıyor.

Z GYO HİSSE FİYATI NE KADAR?

Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz fiyatı 9,77 TL olarak tespit edildi.

Şirketin toplam halka arz büyüklüğü 825 milyon TL olacak.

Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının yüzde 40,1 olması öngörülüyor.

Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz kapsamında toplamda 84 milyon 500 bin lot dağıtımı yapacak.