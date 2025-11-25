Belediye başkanın yeğeni evinde korkunç şekilde bulundu! Oda kan gölüne dönmüş

Haymana ilçesine bağlı Evci Mahallesi'nde yaşayan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç aldığı haberle yıkıldı. Belediye başkanının 20 yaşındaki yeğeni Gökhan Koç evinde kanlar içinde bulundu. Tüfekle başından vurulmuş halde bulunan Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

EKİPLER İNCELEME YAPTI

Olay yerinde güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, inceleme yaptı. Gökhan Koç'un cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.