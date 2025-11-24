Mersin'de tüyler ürperten vahşet! Cesedi tuzlayıp halıya sarmışlar: Korkunç detaylar

Fevzi Çakmak Mahallesi İbni Sina Caddesi'ndeki molozların döküldüğü bir alanda kan donduran bir vahşet ortaya çıktı. Molozların arasında bir çekyat gören şahıs, almak için kontrol edince dehşetle karşılaştı. İçindeki halıyı fark eden vatandaş halının içindeki cesedi görünce dondu kaldı. Ne yapacağını şaşıran vatandaş durumu hemen polise bildirdi.

CESEDİ TUZLAMIŞLAR

Olay yerine gelen polis ekipleri çekyat içindeki şahsın bıçaklanarak öldürüldüğünü daha sonra tuzlanıp halıyla sarılıp iple bağlandığını belirledi. Savcı ve polisin yaptığı inceleme sonrasında henüz kimliği belirlenemeyen 35 yaşlarındaki şahsın cesedi otopsi için adli tıp kurumuna sevk edildi.

ENGELLİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Öte yandan cesedi bulunan şahsın engelli olduğu, sağ kolunun geçmişten itibaren dirsekten itibaren olmadığı kimlik tespiti için çalışmanın sürdüğü öğrenildi.