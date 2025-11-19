Menü Kapat
19°
 Serhat Yıldız

Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme! İfadeyi paylaşan iki polis memuru hakkında karar verildi

Küçükçekmece’de öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin Tokyaz’ın kardeşi Esra Tokyaz’ın emniyet ifadesini zanlı Cemil Koç ile paylaşan 2 polis memurunun yargılandığı davada karar açıklandı. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.11.2025
13:27
|
GÜNCELLEME:
19.11.2025
13:27

Ayşe Tokyaz cinayeti soruşturmasında, kardeşi Esra Tokyaz'ın verdiği ifadelerin şüpheliye sızdırılması üzerine başlatılan incelemede, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli 2 polis, Adliyesi 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme! İfadeyi paylaşan iki polis memuru hakkında karar verildi

MAHKEME KARARI: DOSYA AĞIR CEZAYA GÖNDERİLDİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, dosyada görevsizlik kararı verilmesine hükmetti. Savcı ayrıca dosyanın Ağır Ceza Mahkemesindeki cinayet dosyasıyla birleştirilmesini talep ederek, sanıkların 'Kasten öldürmeye yardım' suçuyla 'nde yargılanmasını istedi.

Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme! İfadeyi paylaşan iki polis memuru hakkında karar verildi

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde 13 Temmuz'da yol kenarında bir valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu. Polis, Tokyaz'ın en son Cemil Koç'un Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini, bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.

Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme! İfadeyi paylaşan iki polis memuru hakkında karar verildi

Cemil Koç'un, "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" gibi suçlar nedeniyle polislik mesleğinden ihraç edildiği belirlenmişti. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından Cemil Koç'un ve bazı polislerin de bulunduğu 7 zanlı tutuklanmıştı. Çalışmaların devamında cinayete ilişkin bilgi aktardığı ve cinayetle bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4'ü polis 5 şüpheli daha tutuklanmıştı.

