Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme! İfadeyi paylaşan iki polis memuru hakkında karar verildi

Ayşe Tokyaz cinayeti soruşturmasında, kardeşi Esra Tokyaz'ın verdiği ifadelerin şüpheliye sızdırılması üzerine başlatılan incelemede, Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli 2 polis, Küçükçekmece Adliyesi 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı.

MAHKEME KARARI: DOSYA AĞIR CEZAYA GÖNDERİLDİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, dosyada görevsizlik kararı verilmesine hükmetti. Savcı ayrıca dosyanın Ağır Ceza Mahkemesindeki cinayet dosyasıyla birleştirilmesini talep ederek, sanıkların 'Kasten öldürmeye yardım' suçuyla Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasını istedi.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde 13 Temmuz'da yol kenarında bir valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu. Polis, Tokyaz'ın en son Cemil Koç'un Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini, bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.

Cemil Koç'un, "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" gibi suçlar nedeniyle polislik mesleğinden ihraç edildiği belirlenmişti. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından Cemil Koç'un ve bazı polislerin de bulunduğu 7 zanlı tutuklanmıştı. Çalışmaların devamında cinayete ilişkin bilgi aktardığı ve cinayetle bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4'ü polis 5 şüpheli daha tutuklanmıştı.