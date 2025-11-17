Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme! Katil Cemil Koç için istenen ceza belli oldu

istanbul Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından katledilen ve cesedi Eyüpsultan'da bir yol kenarında bulunan Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

İddianamede, Cemil Koç hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile diğer suçlar yönünden 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

EVE ÇAĞIRIP ALIKOYDU...

Cemil Koç'un yaş farkı nedeniyle evlenmek istemeyen Tokyaz'ı ikna etmeye çalıştığı, bu nedenle genç kadını evine çağırdığı ve burada alıkoyduğu öne sürülen iddialar arasında...

İFADESİNDE "MERDİVENDEN DÜŞTÜ" DEMİŞTİ

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde Cemil Koç ve en az bir kişinin daha siyah tekerlekli bir bavulu bir apartmandan çıkardığı görülüyor. Koç ifadesinde, 22 yaşındaki Tokyaz'ın "dubleks evinin merdiveninden düşerek" öldüğünü öne sürmüştü...

İFADELERİN SIZDIRILMASI

Ayşe Tokyaz'ın vahşiçe katledilmesinin ardından başlatılan soruşturmada, ifadelerin şüpheliye sızdırıldığı iddiasıyla dört polis memuru tutuklanmıştı. Savcılıkta ifade veren Tokyaz'un kardeşi Esra Tokyaz, zanlı eski polis memuru Cemil Koç'un kendisini arayarak hakkında verdiği ifadeden haberdar olduğunu söylemişti. Emniyet, bilgiyi paylaşanların tespitine yönelik çalışma başlatılmıştı. Yapılan incelemede, Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Necdet Ç. ile Zülfü B.'nin sisteme girerek Cemil Koç'un bilgilerini sorguladıkları belirlendi.