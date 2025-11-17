Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
 17.11.2025

Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme! Katil Cemil Koç için istenen ceza belli oldu

Son dakika haberi: İstanbul'da eski polis memuru Cemil Koç tarafından vahşice katledien ve cesedi yol kenarında bulunan Ayşe Tokyaz (22) cinayetinine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Katil Cemil Koç için istenen ceza belli oldu. İşte detaylar...

17.11.2025
17.11.2025
istanbul 'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından katledilen ve cesedi Eyüpsultan'da bir yol kenarında bulunan Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme! Katil Cemil Koç için istenen ceza belli oldu

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

İddianamede, Cemil Koç hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile diğer suçlar yönünden 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. , Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme! Katil Cemil Koç için istenen ceza belli oldu

EVE ÇAĞIRIP ALIKOYDU...

Cemil Koç'un yaş farkı nedeniyle evlenmek istemeyen Tokyaz'ı ikna etmeye çalıştığı, bu nedenle genç kadını evine çağırdığı ve burada alıkoyduğu öne sürülen iddialar arasında...

Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme! Katil Cemil Koç için istenen ceza belli oldu

İFADESİNDE "MERDİVENDEN DÜŞTÜ" DEMİŞTİ

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde Cemil Koç ve en az bir kişinin daha siyah tekerlekli bir bavulu bir apartmandan çıkardığı görülüyor. Koç ifadesinde, 22 yaşındaki Tokyaz'ın "dubleks evinin merdiveninden düşerek" öldüğünü öne sürmüştü...

Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme! Katil Cemil Koç için istenen ceza belli oldu

İFADELERİN SIZDIRILMASI

Ayşe Tokyaz'ın vahşiçe katledilmesinin ardından başlatılan soruşturmada, ifadelerin şüpheliye sızdırıldığı iddiasıyla dört polis memuru tutuklanmıştı. Savcılıkta ifade veren Tokyaz'un kardeşi Esra Tokyaz, zanlı eski polis memuru Cemil Koç'un kendisini arayarak hakkında verdiği ifadeden haberdar olduğunu söylemişti. Emniyet, bilgiyi paylaşanların tespitine yönelik çalışma başlatılmıştı. Yapılan incelemede, Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Necdet Ç. ile Zülfü B.'nin sisteme girerek Cemil Koç'un bilgilerini sorguladıkları belirlendi.

