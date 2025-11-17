Menü Kapat
Gündem
İstanbul'da şüpheli zehirlenme: Gözaltı sayısı 11'e yükseldi

Son dakika haberi: Hamburg'dan İstanbul'a gelen Böcek ailesindeki 3 kişinin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.

'da Böcek ailesinin şüpheli ölümüne ilişkin 3 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında toplam gözaltı sayısı 11'e yükseldi.

Yeni gözaltına alınanların 2 resepsiyonist ve ilaçlama şirketinin sahibi olduğu öğrenildi.

İSTANBUL'DAKİ GÜNLERİ TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından başlatılan soruşturmada, ailesinin 11 Kasım gününde saat saat nerede ne yedikleri tespit edilip numuneler alınmıştı. Genişletilen soruşturmada, Böcek ailesinin 9 Kasım günü İstanbul'a gelip 11 Kasım gününe kadar nerede ne yedikleri de araştırılarak tek tek tespit edildi. Bu kapsamda yapılan çalışmaya göre, Böcek ailesi 9 Kasım saat 16.40'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. İstanbul Fatih'te otele yerleşen aile ilk yemeklerini akşam otel yakınında bulunan bir restoranda yedi. Anne Çiğdem ve baba Servet Böcek restoranda kebap yerken, çocuklar makarna yedi.

İstanbul'da şüpheli zehirlenme: Gözaltı sayısı 11'e yükseldi

İKİNCİ GÜN YEMEK LİSTESİ

İkinci gün yani 10 Kasım sabahı, yine otel yakınında anne ve baba çorba içerken çocuklar poğaça yedi. Aynı günün akşamı otel yakınlarında anne ve baba kıymalı pide yerken çocuklar sucuklu-kaşarlı pizza yedi. Facianın yaşanacağı olay günü olan 11 Kasım sabahı baba Servet Böcek dışarıdan poğaça ve simit alıp otele getirerek kahvaltı yaptılar. Ardından saat 16.00 sıralarında ailece gezmek için Ortaköy'e gitti. Ortaköy Camii'nin yan tarafında kirli sakallı, kır saçlı ve şapka takan 45-50'li yaşlarda bir adamın tablacı tezgâhından birer tane midye yediler.

İstanbul'da şüpheli zehirlenme: Gözaltı sayısı 11'e yükseldi

TÜM AİLE LOKUMDAN YEDİ

Daha sonra Dereboyu Caddesi'nde bulunan bir restoranda çorba içen Böcek ailesi, devamında çocuklarına sucuk-ekmek yedirdi. Baba Servet Böcek kokoreç yerken, oğlu Kadir Muhammet'in kokoreçten sadece bir ısırık aldığı belirlendi. Anne Çiğdem Böcek ise tavuk tantuni yedi. Ardından Fatih'te bir dükkândan lokum alan Böcek ailesi hep birlikte lokum yedi.

MİDE BULANTISI ŞİKAYETİYLE HASTANEYE GİTTİLER

Aile 12 Kasım gecesi saat 01.00'de toplu şekilde mide bulantısı ile uyandı ancak sabaha kadar bekleyip hastaneye gitti. Serum ve probiyotik tedavilerinin ardından tekrar otele döndü. Aynı gün hiçbir şey yemeyen aile, 13 Kasım gecesi tekrar fenalaştı ve otele ambulans çağrıldı. İşte bu süreçten sonra yaşanan faciada anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti.

İstanbul'da şüpheli zehirlenme: Gözaltı sayısı 11'e yükseldi

ÖLÜM NEDENİ BELİRSİZ

Adli Tıp Kurumu'nun çocuklar ve annenin üzerinde yaptığı ön incelemede sebebi belirlenemedi. Kati ölüm raporunun laboratuvar sonuçları tamamlandıktan sonra açıklanacağı bildirildi.

İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, ailenin son üç gün içinde tükettiği tüm gıdalardan numune aldı. Ayrıca otelde bulunan diğer ürünlerden de örnekler laboratuvara gönderildi.

İstanbul'da şüpheli zehirlenme: Gözaltı sayısı 11'e yükseldi

İLAÇLAMA YAPILMIŞ!

Çalışmaların devamında dün aynı otelde 2 turistin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Başlatılan soruşturmada otelde 11 Kasım günü saat 17.00 sıralarında ilaçlama yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine otelde geniş çaplı araştırma başlatıldı. Bir yandan otelde numuneler alınırken, otelde kalan 15 müşteri muayeneden geçirildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından otelde konaklayan 15 kişiye yapılan muayenelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

İstanbul'da şüpheli zehirlenme: Gözaltı sayısı 11'e yükseldi

OTEL MÜHÜRLENDİ

Genişletilen soruşturma kapsamında otel sahibi H.O. ve ilaçlama şirketi sahibinin de aralarında olduğu 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan otel sahibi H.O.'nun 1 adet "Kasten Yaralama", 1 adet "Karşılıksız Yararlanmadan Yararlanma" suçlarından toplam 2 kaydının olduğu belirlendi. Ayrıca otel incelemelerin ardından gelen belediye görevlilerince mühürlendi.

Böcek ailesinin kaldığı ve 2 kişinin daha zehirlendiği olayda kritik gelişme! Otelin sahibi ilk kez konuştu
Kumpir ve midye sonrası zehirlenen Böcek ailesiyle ilgili korkunç şüphe!
