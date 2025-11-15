Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Kumpir ve midye sonrası zehirlenen Böcek ailesiyle ilgili korkunç şüphe!

Almanya’dan İstanbul’a tatile gelen Böcek ailesinden yedikleri midye ve kumpir sonrası dehşeti yaşadı. Anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, babanın ise yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Yaşanan facia ile ilgili başsavcılık soruşturmasını derinleştirdi. Ailenin ölümüyle ilgili dışarıdan bir müdahale olup olmadığı araştırılacak. İşte detaylar...

KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
15.11.2025
saat ikonu 08:56
|
GÜNCELLEME:
15.11.2025
saat ikonu 09:31

Almanya'dan 'a tatil için gelen ve 'de yedikleri sonrasında felaketi yaşayan Böcek ailesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Yedikleri yemekten zehirlendikleri düşünülen anne Çiğdem Böcek ve 2 çocuğu hayatını kaybederken, baba Servet Böcek'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Konu ile ilgili başsavcılık soruşturmasını derinleştirdi ve ölümlerde bir dış müdahale olup olmadığı ihtimalini gündemine aldı.

Kumpir ve midye sonrası zehirlenen Böcek ailesiyle ilgili korkunç şüphe!

Doktorların, aile fertlerinden alınan kan kültürlerine ilişkin çalışmaları da sürüyor. İlk bulgulara göre zehirlenmeye neden olabilecek net bir tespitin yapılamaması üzerine başsavcılık soruşturmasını derinleştirdi ve ölümlerde bir dış müdahale olup olmadığı ihtimalini gündemine aldı. Kayıtlara '' diye geçen olayla ilgili Gayrettepe Cinayet Büro Amirliği'ne talimat verildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Soruşturmada, ailenin yiyecek aldığı 3 işletmeye yönelik işlem yapıldı. Seyyar midye satıcısı Yusuf D., Ortaköy'de mühürlenen işletme Golden Midye Tantuni'nin sahibi Ercan E., Fatih Beyazıt'ta lokum satan Fatih T. ve bir kişi daha 'taksirle ölüme sebebiyet vermekten' gözaltına alındı. Turizmci O.H.A. ile otel çalışanı M.A. ve otel işletmecisi U.B.D.'nin de 'tanık' olarak ifadeleri alındı. Öte yandan polis ekipleri, seyyar midye tezgâhının asıl sahibi Murat K., ona ürün veren çiğ midye satıcısı Hasan S. ve midye üretimi yapan Fatma A. ile Golden Midye Tantuni'nin çalışanı Selinay Y. ve işletmenin aşçısı Eda Nur E.'nin de ifadelerine başvurdu.

Kumpir ve midye sonrası zehirlenen Böcek ailesiyle ilgili korkunç şüphe!

Anne ile iki çocuğunun cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu İstanbul Morg İhtisas Dairesi'ne götürülerek otopsi işlemi yapıldı. Otopsi sonucunda 2 çocuğun dizlerinde ekimoz ve mide mukozasında hiperemi, yer yer submukozal kanamalar dışında belirgin patolojik bulguya rastlanmadığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ilk incelemelerde ölüme neden olabilecek bir bulguya rastlanmadığı bilgisi üzerine soruşturmasını derinleştirdi. Başsavcılık, ailenin ölümünde bir dış müdahale olabileceği ihtimalini gözardı etmeyerek olayı 'şüpheli ' olarak kayıtlara geçirdi ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne cinayet, intihar gibi kriminal talimatı verdi.

Kumpir ve midye sonrası zehirlenen Böcek ailesiyle ilgili korkunç şüphe!

OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Alınan bilgiye göre, dün iki kardeşe yönelik başlatılan otopsi işlemi tamamlandı.

Otopsi sonucunda çocuklarda harici muayenelerinde ölüme neden olacak travmatik bulgu, midede kızarıklık ve mide duvarında yer yer kanama dışında belirgin bulgu izlenmediği öğrenildi.

Öte yandan, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürerken hayatını kaybeden anne Çiğdem Böcek'in cenazesi için yapılan otopsi sonucundaki harici muayenesinde ölüme neden olacak travmatik bulgu ve mide duvarında ülsere alanlar ve yaygın kanama dışında belirgin bulgu izlenmediği belirlendi.

