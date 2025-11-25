Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
15°
Editor
Editor
 Serhat Yıldız

Galatasaray'da sürpriz Lookman gelişmesi: Bonservisini açıkladılar!

Şampiyonlar Ligi'nde Union SG ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, birçok eksiğine rağmen galibiyet alıp puanını 12'ye çıkarmak istiyor. Şimdiden ara transfer dönemi için hazırlıklara başlayan Cimbom'da yeni bir gelişme yaşandı. Son dönemde sarı-kırmızılı ekibin transfer hedefinde olan ve geçtiğimiz yaz transfer döneminde de girişimlerde bulunduğu Atalanta'nın yıldızı Ademola Lookman için bonservis bedeli belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray'da sürpriz Lookman gelişmesi: Bonservisini açıkladılar!
Haber Merkezi
25.11.2025
25.11.2025
Sakatlıklarla boğuşan , 'nin 5. haftasında sahasında Union SG ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'da sürpriz Lookman gelişmesi: Bonservisini açıkladılar!

HEDEF 12 PUAN

Sarı-kırmızılı takım, mücadeleyi kazanarak puanını 12'ye çıkarıp, ilk 8 için avantaj elde etmek istiyor.

Galatasaray'da sürpriz Lookman gelişmesi: Bonservisini açıkladılar!

EKSİKLER CAN SIKIYOR

Cimbom'da dün akşam yapılan son idmana 6 futbolcu katılmadı. Osimhen, Lemina, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Yunus Akgün ve Singo sebebiyle çalışmalara katılmadı.

Galatasaray'da sürpriz Lookman gelişmesi: Bonservisini açıkladılar!

Kadrosu bir hayli eksilen Galatasaray, ara dönemi için çalışmalara şimdiden başladı.

LOOKMAN HAMLESİ

Sarı-kırmızılı takım, Atalanta'da mutsuz olan Ademola Lookman'ı kadrosuna katmak için harekete geçmişti. de vatandaşını Galatasaray'a transfer olması için ikna etmeye çalışıyor.

Galatasaray'da sürpriz Lookman gelişmesi: Bonservisini açıkladılar!

İTALYAN BASINI DUYURDU

İtalyan basını, Osimhen'in baskısına rağmen Cimbom'un bu transferde hesaba katmadığı bir şeyin olduğunu yazdı. La Gazzetta dello Sport, Galatasaray'ın Atalanta'nın bu transferdeki tutumunu pek hesaba katmadığını belirtti.

Galatasaray'da sürpriz Lookman gelişmesi: Bonservisini açıkladılar!

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Osimhen ile futbolcu üzerinde baskı kursa da belirlenen bonservis bedeline çıkmadığı sürece transferi gerçekleştiremeyeceği ifade edildi. Lookman için İtalyan ekibinin 50 milyon euro istediği ve bu sayının altına düşmeye niyetlerinin olmadığı aktarıldı.

Galatasaray'da sürpriz Lookman gelişmesi: Bonservisini açıkladılar!

Bu sezon 11 maça çıkan Lookman 1 gollük katkı sağladı. Nijeryalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray Union Saint-Gilloise arasındaki geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! GS Union SG karşılaşmaları
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#transfer
#sakatlık
#victor osimhen
#Ademola Lookman
#Spor
