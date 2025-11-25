Galatasaray'da sürpriz Lookman gelişmesi: Bonservisini açıkladılar!

Sakatlıklarla boğuşan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Union SG ile karşı karşıya gelecek.

HEDEF 12 PUAN

Sarı-kırmızılı takım, mücadeleyi kazanarak puanını 12'ye çıkarıp, ilk 8 için avantaj elde etmek istiyor.

EKSİKLER CAN SIKIYOR

Cimbom'da dün akşam yapılan son idmana 6 futbolcu katılmadı. Osimhen, Lemina, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Yunus Akgün ve Singo sakatlık sebebiyle çalışmalara katılmadı.

Kadrosu bir hayli eksilen Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalara şimdiden başladı.

LOOKMAN HAMLESİ

Sarı-kırmızılı takım, Atalanta'da mutsuz olan Ademola Lookman'ı kadrosuna katmak için harekete geçmişti. Victor Osimhen de vatandaşını Galatasaray'a transfer olması için ikna etmeye çalışıyor.

İTALYAN BASINI DUYURDU

İtalyan basını, Osimhen'in baskısına rağmen Cimbom'un bu transferde hesaba katmadığı bir şeyin olduğunu yazdı. La Gazzetta dello Sport, Galatasaray'ın Atalanta'nın bu transferdeki tutumunu pek hesaba katmadığını belirtti.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Osimhen ile futbolcu üzerinde baskı kursa da belirlenen bonservis bedeline çıkmadığı sürece transferi gerçekleştiremeyeceği ifade edildi. Lookman için İtalyan ekibinin 50 milyon euro istediği ve bu sayının altına düşmeye niyetlerinin olmadığı aktarıldı.

Bu sezon 11 maça çıkan Lookman 1 gollük katkı sağladı. Nijeryalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 40 milyon euro olarak gösteriliyor.