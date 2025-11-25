İran'ın insansı robotları dünya gündeminde! Gerçek ortaya çıkınca sosyal medya yıkıldı

İran'da gerçekleştirilen 2025 Kish Inox Tech Expo isimli fuarda yaşanan olay dünya gündemine damga vurdu. Fuarda sergilenen sözde "ileri düzey insansı robotlar"ın aslında desenli kıyafet giymiş ve gözlükle süslenmiş insan performansçılardan oluştuğu ortaya çıktı.

Yaşanan bu durum sosyal mecralarda büyük alay konusu oldu. Etkinlikten sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir erkek ve bir kadın performansçının mekanik hareketlerle sahneye çıkıp, robotik varlılar gibi tanıtıldığı görüldü.

İkilinin kendilerini "ortak bir veri kodu içinde birlikte çalışan bir veri koleksiyonu" olarak tanımalaması ise dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YER BULDU

Videolar kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılarak dünya gündeminde geniş yer buldu. Kullanıcılar hem performansçıların görünümünü hem de gösterinin gerçekliğini sorgularken, bazıları görüntülerde insan olduklarına dair açık ipuçlarını öne çıkardı.

Söz konusu klipler sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor. Pek çok kullanıcı görüntülere kendi yorumlarını ve mizahi göndermelerini ekleyerek dolaşıma sokuyor.