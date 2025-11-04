80 bin dolarlık robot aşçı, mutfağı savaş alanına çevirdi! O anlar kamerada

Sosyal medyada viral olan görüntülerde, yemek yapmaya çalışan Unitree G1 model robotun tavayı düşürerek mutfağı mahvettiği anlar yer alıyor.

Sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) paylaşılan bir klip, kısa sürede 1,3 milyon görüntülenmeye ulaşarak viral oldu. Görüntülerde ünlü YouTuber Cody Detwiler, robota "Eğer yemeği pişirebilirsen, ben de içeride Fortnite oynayacağım, tamam mı?" talimatını vererek odadan ayrılıyor.

Üzerinde bir Fransız hizmetçi kıyafeti bulunan robot, sıcak tavayı ocaktan alır almaz kontrolünü kaybediyor.

Paylaşılan bilgilere göre, görüntüdeki robotun modeli Unitree G1. Özelliklerine ve nakliye ücretlerine bağlı olarak, robotun ABD'ye ithal edilmesinin maliyeti 80 bin dolara kadar çıkabiliyor.