TGRT Haber
19°
 Ömer Faruk Dogan

Elon Musk'ın 'Güneş ışığını kesme' planına bilim dünyasından sert tepki: "Felaketle sonuçlanabilir"

Elon Musk, iklim kriziyle mücadele amacıyla, yapay zeka destekli büyük bir Güneş enerjili uydu takımı kurarak Dünya'ya ulaşan Güneş ışığı miktarını engelleme planını paylaştı. Söz konusu projeye kamuoyundan ve bilim insanlarından şiddetli tepkiler geldi.

Murat Makas
04.11.2025
04.11.2025
Milyarder iş insanı Elon Musk, için tartışmalı bir çözüm önerisini sosyal medya platformu X'te paylaştı. SpaceX'in patronu, destekli uydularla büyük bir "Güneş enerjili uydu takımı" kurmayı ve Dünya'ya ulaşan miktarını ayarlayarak gezegenin soğutulabileceğini açıkladı.

Ancak bilim insanları, planın öngörülemez sonuçları olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Musk'ın önerisi, zaten gündemde olan "jeo-mühendislik" projelerine getirdiği kişisel yorumu niteliğinde. Söz konusu YZ destekli uydular, Dünya'ya ulaşan Güneş enerjisi miktarında "çok küçük ayarlamalar" yaparak soğutma etkisi oluşturacak.

Elon Musk'ın 'Güneş ışığını kesme' planına bilim dünyasından sert tepki: "Felaketle sonuçlanabilir"

'KİMSE DÜNYANIN İKLİMİYLE OYNAMAMALI'

Musk'ın fikirleri, kamuoyunda büyük bir şaşkınlık ve tepkiyle karşılandı. X kullanıcıları, bir kişinin veya şirketin küresel iklimi tek başına belirlemesi fikrine karşı çıktı.

"Yani temelde, insanların ne kadar Güneş ışığı alacağına yapay zekanın karar vermesine izin veriyoruz" yorumuyla bir kullanıcı şüphelerini dile getirdi. Başka bir kullanıcı ise, "Hiçbir kişinin, şirketin veya hükümetin bizim ortak dünya iklimimizle oynama hakkı yok" şeklinde tepki gösterdi.

Elon Musk'ın 'Güneş ışığını kesme' planına bilim dünyasından sert tepki: "Felaketle sonuçlanabilir"

BİLİM İNSANLARI UYARIYOR: "SONUÇLARI ÖLÇÜLEMEZ"

Berlin'deki Uluslararası Çevre Hukuku Merkezi'nden (CIEL) Lili Fuhr, öneriyi "son derece spekülatif" olarak nitelendirdi. Fuhr, Güneş jeo-mühendisliğinin doğası gereği öngörülemez olduğunu ve zaten hassas olan iklim sistemini daha da istikrarsızlaştırabileceğini belirtti.

Fuhr, uyarısının devamında, teknolojinin devreye alınması durumunda duraklatmanın veya sonlandırmanın mümkün olmayacağını, zira geri çekilmenin "hızlı sıcaklık artışları ve küresel ısınmanın hızlanması" riskini taşıyacağını vurguladı. Uzman isim, spekülatif teknolojilerin gündemden tamamen çıkarılması gerektiğini savundu.

İskoç yazar ve girişimci Ram ben Ze'ev, mühendislik açısından projenin mümkün olabileceğini ancak "hataların sonuçlarının ölçülemeyeceğini" dile getirdi. Ben Ze'ev, X'teki bir paylaşımında fikrin "insan kontrolünü tehlikeli şekilde abarttığını ve doğal dengeyi hafife aldığını" belirtti.

Elon Musk'ın 'Güneş ışığını kesme' planına bilim dünyasından sert tepki: "Felaketle sonuçlanabilir"

"TARIMI OLUMSUZ ETKİLER"

"Güneş ışığını azaltmak sadece sıcaklıkları düşürmez, doğrudan fotosentezi yani gezegendeki yaşamın temelini etkiler" diyen yazar, Güneş enerjisinde sadece yüzde 1-2'lik bir azalmanın bile küresel tarımı, ormanları ve oksijen üretimini mahvedebileceği konusunda uyardı.

Musk, uyduların mevsimsel değişimleri hesaba katarak "kesin, adil ayarlamalar" yapıp yapmayacağı sorusuna, "Evet. Küresel ısınmayı veya soğumayı önlemek için yalnızca çok küçük ayarlamalar gerekir" cevabını verdi. Milyarder, aşırı Güneş ışığı engellenirse sıcaklıkların düşerek Dünya'nın bir "kar topuna" dönüşebileceğini de kabul etti.

#elon musk
#yapay zeka
#güneş enerjisi
#iklim krizi
#Jeo-mühendislik
#Dünya ısınması
#Teknoloji
