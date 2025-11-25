Balıkçı gözlerine inanamadı! Yalova'da 4 metrelik köpek balığı!

Yalova'da bir balıkçının ağına takılan dev köpek balığı görenleri hayrete düşürdü. 4 metre uzunluğunda yaklaşık 300 kilo olan balığın pamuk cinsi köpek balığı olduğu ortaya çıktı. Ağlarına dev balığın takıldığını gören balıkçı Tuğrul Dilli, "Ağı çekince ağırlıktan bir şey olduğunu anladım ama bu kadar büyük bir köpek balığı beklemiyordum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Zararsız bir tür olduğunu öğrenince biraz rahatladım ama bu büyüklükte bir balığı ağda görmek gerçekten şaşırtıcıydı" dedi.