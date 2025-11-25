24 Kasım Pazartesi reyting sonuçları 2025 || Cennetin Çocukları, Uzak Şehir, MasterChef Türkiye…Dün en çok ne izlendi?

24 Kasım 2025 reyting sonuçları televizyon dünyasında büyük bir yer tutuyor. Zira dün akşam ekranların en iddialı yapımlarından olan Cennetin Çocukları ve Uzak Şehir dizilerinin yanı sıra her sezon büyük bir izleyici kitlesine sahip olan MasterChef Türkiye yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…