24 Kasım Pazartesi reyting sonuçları 2025 || Cennetin Çocukları, Uzak Şehir, MasterChef Türkiye…Dün en çok ne izlendi?

24 Kasım 2025 reyting sonuçları televizyon dünyasında büyük bir yer tutuyor. Zira dün akşam ekranların en iddialı yapımlarından olan Cennetin Çocukları ve Uzak Şehir dizilerinin yanı sıra her sezon büyük bir izleyici kitlesine sahip olan MasterChef Türkiye yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…
24 Kasım Pazartesi akşamı TRT1’de Cennetin Çocukları, Kanal D’de ise Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Aynı saatlerde MasterChef Türkiye’de oynanan dokunulmazlık oyununun ardından 1. ve 2. eleme adayları belli oldu. Milyonları ekranlara kilitleyen yapımların sona ermesiyle birlikte reyting sonuçları konuşulmaya başlandı…
Dün akşam TRT1’de Cennetin Çocukları 11. Bölümüyle, Kanal D’de ise Uzak Şehir dizisi 39. Bölümüyle ekranlarda yer aldı. TV8’de MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde eleme potasına giren isimler belli olurken Show TV’de Güldür Güldür Show’un tekrar bölümü ile eğlenceli anlar yaşandı. Ayrıca dün akşam Star TV’de Bitirim İkili 3, ATV’de ise Son Düello isimli yabancı sinema filmleri izleyiciyle buluşurken Now TV’de Sakıncalı dizisinin tekrar bölümü ekranlara geldi.
Dün akşam en çok hangi yapımın izlendiğini gösteren 24 Kasım 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarındaki izlenme oranlarını gösteren liste resmi kurumlar tarafından paylaşıldığında haberimizde yer alacaktır.