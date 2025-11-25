Taksim metro kapalı mı, neden? 25 Kasım Metro İstanbul açıklama yaptı

Metro İstanbul tarafından 25 Kasım 2025 Salı günü bazı duraklarda metro seferlerinin durdurulduğu açıklandı.

Metro kullanan vatandaşlar tarafından Taksim metro kapalı mı, neden sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

TAKSİM METRO KAPALI MI 25 KASIM?

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre 25 Kasım 2025 Salı günü M2 metro hattının Taksim durağı saat 15.00 itibarıyla kapatılacak. İkinci bir duyuruya kadar istasyonda yolcu biniş ve inişlerine izin verilmeyecek.

Taksim istasyonunun yanı sıra F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'da işletmeye kapatılacak. Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi çıkışının ise yolcu kullanımına kapalı olacağı, vatandaşların diğer giriş ve çıkışları kullanabileceği belirtildi.

TAKSİM METRO NEDEN KAPALI?

Metro İstanbul'un resmi sosyal medya hesabı üzeridnen yaptığı paylaşıma göre Taksim metro, İstanbul Valiliği tarafından alınan karar kapsamında 25 Kasım 2025 Salı günü saat 15.00'ten itibaren kapalı olacak.

Metro İstanbul'un yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım 2025 Salı günü saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;

- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve

- ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.

- ⁠Şişhane istasyonumuzun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacaktır. Yolcularımız istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilirler.

Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."