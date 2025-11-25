Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
15°
Aktüel
Avatar
Editor
 25 Kasım

Taksim metro kapalı mı, neden? 25 Kasım Metro İstanbul açıklama yaptı

Metro İstanbul tarafından Taksim Metro'nun çalışma durumu hakkında açıklama yapıldı. Açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından bugün Taksim metro kapalı mı, neden sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Taksim metro kapalı mı, neden? 25 Kasım Metro İstanbul açıklama yaptı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.11.2025
09:20
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
09:20

tarafından 25 Kasım 2025 Salı günü bazı duraklarda metro seferlerinin durdurulduğu açıklandı.

Metro kullanan vatandaşlar tarafından Taksim metro kapalı mı, neden sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Taksim metro kapalı mı, neden? 25 Kasım Metro İstanbul açıklama yaptı

TAKSİM METRO KAPALI MI 25 KASIM?

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre 25 Kasım 2025 Salı günü M2 metro hattının Taksim durağı saat 15.00 itibarıyla kapatılacak. İkinci bir duyuruya kadar istasyonda yolcu biniş ve inişlerine izin verilmeyecek.

Taksim istasyonunun yanı sıra F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'da işletmeye kapatılacak. Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi çıkışının ise yolcu kullanımına kapalı olacağı, vatandaşların diğer giriş ve çıkışları kullanabileceği belirtildi.

Taksim metro kapalı mı, neden? 25 Kasım Metro İstanbul açıklama yaptı

TAKSİM METRO NEDEN KAPALI?

Metro İstanbul'un resmi sosyal medya hesabı üzeridnen yaptığı paylaşıma göre Taksim metro, tarafından alınan karar kapsamında 25 Kasım 2025 Salı günü saat 15.00'ten itibaren kapalı olacak.

Metro İstanbul'un yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım 2025 Salı günü saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;

- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve

- ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.

- ⁠Şişhane istasyonumuzun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacaktır. Yolcularımız istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilirler.

Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."

#istanbul valiliği
#metro istanbul
#Taksim Metro
#Metro Seferleri
#Taksim Füniküler
#Şişhane İstasyonu
#Aktüel
TGRT Haber
