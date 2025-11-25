Kiralık ev sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geldi: Fark çıkarsa ağır ceza uygulanacak

Resmi Gazete’de yayımlanan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 10’uncu maddesine yeni fıkra eklendi.

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan yönetmelikle Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 10’uncu maddesine yeni fıkra eklendi.

Buna göre, turizm amaçlı kiralama yapılan konutun konum, nitelik ve fiziksel özelliklerine ilişkin yazı, reklam, afiş, broşür, sosyal medya, web sayfası ve benzeri araçlarla kullanıcıya yanıltıcı şekilde tanıtıldığının tespit edilmesi hallerinde aynı aykırılığa ilişkin belge sahibine bir önceki maddede geçerli olmayan tek idari yaptırım uygulanacak.