Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

TOKİ sosyal konut kura çekiliş tarihi gündem oldu! Yüzyılın konut projesinde son başvuru tarihi için geri sayım

Kasım 24, 2025 16:15
1
toki kura cekilis tarihi

TOKİ sosyal konut kura çekiliş tarihi, ev sahibi olma hayali kuranların gündeminden düşmüyor. Dar gelirli vatandaşa konut sahibi olma imkanı sunan Yüzyılın konut projesinde başvurular 10 Kasım’da başladı. İlk etapta T.C. kimlik numarasına göre alınan başvurular 15 Kasım itibariyle tüm vatandaşlara açıldı. 81 ilde 1+1 ve 2+1 olacak şekilde inşa edilecek TOKİ sosyal konutları için başvurusu onaylanan vatandaşlar kura çekilişi ile hak sahipliği elde edilecek. Noter huzurunda gerçekleşen TOKİ kuraları ise son başvuru tarihinin dolmasının ardından başlayacak…

2

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için başvurular tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan başvurularda T.C. vatandaşı olunmasına, gelir durumuna, ikamet edilen yere ve kişi ile aile bireylerinin ev sahipliği durumuna bakılacak. Başvurular hem e-devlet üzerinden hem de bankalar aracılığı ile yapılırken, başvurular 7 kategoride kabul edilecek.

3

TOKİ SOSYAL KONUT FİYATLARI BELLİ OLDU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre TOKİ sosyal konutlarının fiyatları metrekare ve oda sayısına göre değişiyor. Ayrıca İstanbul’daki TOKİ konutları ile diğer illerdeki TOKİ konutlarının fiyatlarında da farklılık bulunuyor.

4

İşte TOKİ 500 bin sosyal konutlarının fiyatları…

İSTANBUL TOKİ SOSYAL KONUT FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

  • 55 metrekare 1+1 evin fiyatı 1 milyon 950 bin TL, taksit 7 bin 313 TL
  • 65 metrekare 2+1 evin fiyatı 2 milyon 450 bin TL, taksit 9 bin 188 TL
  • 80 metrekare 2+1 evin fiyatı 2 milyon 950 bin TL, taksit 11 bin 63 TL

5

ANADOLU İLLERİNDE TOKİ KONUT FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

  • 55 metrekare 1+1 evin fiyatı 1 milyon 800 bin TL, taksit 6 bin 750 TL
  • 65 metrekare 2+1 evin fiyatı 2 milyon 200 bin TL, taksit 8 bin 250 TL
  • 80 metrekare 2+1 evin fiyatı 2 milyon 650 bin TL, taksit 9 bin 938 TL

6

YÜZYILIN KONUT PROJESİNDE SON BAŞVURU İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

TOKİ başvuru tarihleri 10 Kasım-19 Aralık 2025 olarak belirlendi. 10 Kasım’da başlayan başvuruların ilk 5 gününde yoğunluk oluşmaması adına T.C. kimlik numarasının son rakamına bakıldı. Ancak 15 Kasım itibariyle e-devlet üzerinden yapılan başvurularda kimlik numarası şartı kaldırıldı. Bu tarih itibariyle tüm vatandaşlar başvurularını internet aracılığı ile yapmaya başladı.

e-devlet üzerinden yapılan başvurular 18 Aralık’ta son bulurken, Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlakbank şubelerinden yapılacak TOKİ başvuruları için son başvuru tarihi 19 Aralık olarak belirlendi.

7

TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ GÜNDEM OLDU!

İlk haftada 3 milyona yakın kişinin başvuru yaptığı TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde hak sahipliği kura çekilişi de heyecanla bekleniyor. 81 ilde yapılacak konutlar için sabırsızlanan vatandaşlar, başvuru esnasında 5000 TL başvuru ücreti yatırmıştı. Kurada adı çıkanlar sözleşme imzalarken, kuradan eli boş dönen vatandaşlar ise 5 bin TL’lik başvuru ücretini geri alabilecek.

Bakanlık tarafından kamuoyu ile paylaşılan bilgilere göre ise 500 bin TOKİ sosyal konu projesinde inşa ve ihale süreci Kasım 2025’te başlayacak. TOKİ’de hak sahiplerinin belli olacağı kura çekimleri ise 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak.

8

500 BİN SOSYAL KONUT TESLİM TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

TOKİ 500 bin sosyal konutlarında kura sürecinin sona ermesinin ardından konut teslimleri Mart 2027 itibarıyla aşamalı olarak başlayacak.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.