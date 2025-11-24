TOKİ sosyal konut kura çekiliş tarihi gündem oldu! Yüzyılın konut projesinde son başvuru tarihi için geri sayım

YÜZYILIN KONUT PROJESİNDE SON BAŞVURU İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

TOKİ başvuru tarihleri 10 Kasım-19 Aralık 2025 olarak belirlendi. 10 Kasım’da başlayan başvuruların ilk 5 gününde yoğunluk oluşmaması adına T.C. kimlik numarasının son rakamına bakıldı. Ancak 15 Kasım itibariyle e-devlet üzerinden yapılan başvurularda kimlik numarası şartı kaldırıldı. Bu tarih itibariyle tüm vatandaşlar başvurularını internet aracılığı ile yapmaya başladı.

e-devlet üzerinden yapılan başvurular 18 Aralık’ta son bulurken, Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlakbank şubelerinden yapılacak TOKİ başvuruları için son başvuru tarihi 19 Aralık olarak belirlendi.