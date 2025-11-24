TOKİ sosyal konut kura çekiliş tarihi gündem oldu! Yüzyılın konut projesinde son başvuru tarihi için geri sayım

Kategoriler
TOKİ sosyal konut kura çekiliş tarihi, ev sahibi olma hayali kuranların gündeminden düşmüyor. Dar gelirli vatandaşa konut sahibi olma imkanı sunan Yüzyılın konut projesinde başvurular 10 Kasım’da başladı. İlk etapta T.C. kimlik numarasına göre alınan başvurular 15 Kasım itibariyle tüm vatandaşlara açıldı. 81 ilde 1+1 ve 2+1 olacak şekilde inşa edilecek TOKİ sosyal konutları için başvurusu onaylanan vatandaşlar kura çekilişi ile hak sahipliği elde edilecek. Noter huzurunda gerçekleşen TOKİ kuraları ise son başvuru tarihinin dolmasının ardından başlayacak…
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için başvurular tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan başvurularda T.C. vatandaşı olunmasına, gelir durumuna, ikamet edilen yere ve kişi ile aile bireylerinin ev sahipliği durumuna bakılacak. Başvurular hem e-devlet üzerinden hem de bankalar aracılığı ile yapılırken, başvurular 7 kategoride kabul edilecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre TOKİ sosyal konutlarının fiyatları metrekare ve oda sayısına göre değişiyor. Ayrıca İstanbul’daki TOKİ konutları ile diğer illerdeki TOKİ konutlarının fiyatlarında da farklılık bulunuyor.
İşte TOKİ 500 bin sosyal konutlarının fiyatları…
TOKİ başvuru tarihleri 10 Kasım-19 Aralık 2025 olarak belirlendi. 10 Kasım’da başlayan başvuruların ilk 5 gününde yoğunluk oluşmaması adına T.C. kimlik numarasının son rakamına bakıldı. Ancak 15 Kasım itibariyle e-devlet üzerinden yapılan başvurularda kimlik numarası şartı kaldırıldı. Bu tarih itibariyle tüm vatandaşlar başvurularını internet aracılığı ile yapmaya başladı.
e-devlet üzerinden yapılan başvurular 18 Aralık’ta son bulurken, Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlakbank şubelerinden yapılacak TOKİ başvuruları için son başvuru tarihi 19 Aralık olarak belirlendi.
İlk haftada 3 milyona yakın kişinin başvuru yaptığı TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde hak sahipliği kura çekilişi de heyecanla bekleniyor. 81 ilde yapılacak konutlar için sabırsızlanan vatandaşlar, başvuru esnasında 5000 TL başvuru ücreti yatırmıştı. Kurada adı çıkanlar sözleşme imzalarken, kuradan eli boş dönen vatandaşlar ise 5 bin TL’lik başvuru ücretini geri alabilecek.
Bakanlık tarafından kamuoyu ile paylaşılan bilgilere göre ise 500 bin TOKİ sosyal konu projesinde inşa ve ihale süreci Kasım 2025’te başlayacak. TOKİ’de hak sahiplerinin belli olacağı kura çekimleri ise 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak.
TOKİ 500 bin sosyal konutlarında kura sürecinin sona ermesinin ardından konut teslimleri Mart 2027 itibarıyla aşamalı olarak başlayacak.