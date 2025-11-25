Hafta sonu plan yapanlar dikkat! AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı hava durumu raporuna göre; İstanbul’da hafta boyunca havada çoğunlukla güneşli, yer yer parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor.

İSTANBUL'U HAFTA SONU SAĞANAK VURACAK

MGM'nin ardından AKOM'dan İstanbullulara hafta sonu için uyarı geldi. Hafta sonu itibari ile aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı bildirildi.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Sıcaklıkların 17 ila 20 derece arasında mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği aktaran AKOM, 1 Aralık Pazartesi itibariyle sağanağın kenti terk edeceği belirtildi.

HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

26.11.2025 ÇARŞAMBA

PARÇALI VE AZ BULUTLU

Min: 12°C Max: 18°C

Yağış Miktarı: Yağış beklenmiyor

27.11.2025 PERŞEMBE

PARÇALI BULUTLU

Min: 19°C Max: 20°C

Yağış Miktarı: Yağış beklenmiyor

28.11.2025 CUMA

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU, GECE YAĞMURLU

Min: 13°C Max: 19°C

Yağış Miktarı: 1–3 kg arası

29.11.2025 CUMARTESİ

ÇOK BULUTLU, SAĞANAK YAĞMURLU

Min: 12°C Max: 16°C

Yağış Miktarı: 5–15 kg arası

30.11.2025 PAZAR

ÇOK BULUTLU, ARALIKLI YAĞMURLU

Min: 11°C Max: 15°C

Yağış Miktarı: 3–7 kg arası

01.12.2025 PAZARTESİ

AZ BULUTLU VE AÇIK

Min: 10°C Max: 16°C

Yağış Miktarı: Yağış beklenmiyor

