Hafta sonu plan yapanlar dikkat! AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı hava durumu raporuna göre; İstanbul’da hafta boyunca havada çoğunlukla güneşli, yer yer parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor.
MGM'nin ardından AKOM'dan İstanbullulara hafta sonu için uyarı geldi. Hafta sonu itibari ile aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı bildirildi.
Sıcaklıkların 17 ila 20 derece arasında mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği aktaran AKOM, 1 Aralık Pazartesi itibariyle sağanağın kenti terk edeceği belirtildi.
PARÇALI VE AZ BULUTLU
Min: 12°C Max: 18°C
Yağış Miktarı: Yağış beklenmiyor
PARÇALI BULUTLU
Min: 19°C Max: 20°C
Yağış Miktarı: Yağış beklenmiyor
PARÇALI VE ÇOK BULUTLU, GECE YAĞMURLU
Min: 13°C Max: 19°C
Yağış Miktarı: 1–3 kg arası
ÇOK BULUTLU, SAĞANAK YAĞMURLU
Min: 12°C Max: 16°C
Yağış Miktarı: 5–15 kg arası
ÇOK BULUTLU, ARALIKLI YAĞMURLU
Min: 11°C Max: 15°C
Yağış Miktarı: 3–7 kg arası
AZ BULUTLU VE AÇIK
Min: 10°C Max: 16°C
Yağış Miktarı: Yağış beklenmiyor