Gündem
Hafta sonu plan yapanlar dikkat! AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı

Son dakika haberi: İstanbul'da az bulutlu ve yağışlı hava hafta sonu yerini sağanağa bırakacak. AKOM'un İstanbul için yayımladığı haftalık hava durumu raporunda; 29 ve 30 Kasım'da kent genelinde sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün () yayımladığı raporuna göre; ’da hafta boyunca havada çoğunlukla güneşli, yer yer parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor.

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı

İSTANBUL'U HAFTA SONU SAĞANAK VURACAK

MGM'nin ardından 'dan İstanbullulara hafta sonu için uyarı geldi. Hafta sonu itibari ile aralıklı geçişlerinin yaşanacağı bildirildi.

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Sıcaklıkların 17 ila 20 derece arasında mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği aktaran AKOM, 1 Aralık Pazartesi itibariyle sağanağın kenti terk edeceği belirtildi.

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı

HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

  • 26.11.2025 ÇARŞAMBA

PARÇALI VE AZ BULUTLU
Min: 12°C Max: 18°C
Yağış Miktarı: Yağış beklenmiyor

  • 27.11.2025 PERŞEMBE

PARÇALI BULUTLU
Min: 19°C Max: 20°C
Yağış Miktarı: Yağış beklenmiyor

  • 28.11.2025 CUMA

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU, GECE YAĞMURLU
Min: 13°C Max: 19°C
Yağış Miktarı: 1–3 kg arası

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı
  • 29.11.2025 CUMARTESİ

ÇOK BULUTLU, SAĞANAK YAĞMURLU
Min: 12°C Max: 16°C
Yağış Miktarı: 5–15 kg arası

  • 30.11.2025 PAZAR

ÇOK BULUTLU, ARALIKLI YAĞMURLU
Min: 11°C Max: 15°C
Yağış Miktarı: 3–7 kg arası

  • 01.12.2025 PAZARTESİ

AZ BULUTLU VE AÇIK
Min: 10°C Max: 16°C
Yağış Miktarı: Yağış beklenmiyor

https://x.com/ibbAkom/status/1993196630292762958

