15°
 Yusuf Özgür Bülbül

Tezgahlar hamsi bolluğu ve ucuzluğu: En pahalı balıklar belli oldu!

Trabzon'da balık sezonu, özellikle bol avlanan hamsiyle bereketli geçiyor. Ortahisar ilçesi balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogram fiyatı 50 ila 75 lira arasında seyrederken, balıkçılar fiyatların oldukça uygun olduğunu belirtiyor...

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.11.2025
saat ikonu 17:50
|
GÜNCELLEME:
23.11.2025
saat ikonu 18:00

'da bol miktarda avlanan hamsi, balıkçı tezgahlarında kilogramı 50 ila 75 lira arasında satışa sunuluyor. Ortahisar ilçesindeki balıkçı tezgahlarında barbun 400, istavrit 100, mezgit 350 ila 500, hamsi kilogramı 50 ila 75 liradan satılıyor.

Tezgahlar hamsi bolluğu ve ucuzluğu: En pahalı balıklar belli oldu!

"FİYATLAR UYGUN"

Balıkçı Mehmet Örseloğlu, sezonun çok bereketli geçtiğini, özellikle hamsinin bol miktarda avlandığını söyledi. Örseloğlu, geçen yıl sezonu palamutla, bu sezon ise hamsiyle açtıklarını dile getirerek, fiyatların oldukça uygun olduğunu ifade etti.

Tezgahlar hamsi bolluğu ve ucuzluğu: En pahalı balıklar belli oldu!

EN PAHALI BALIKLAR: SOMON, ÇUPRA VE LEVREK

Hamsiye şehir dışından da ilgi gösterenler olduğunu belirten Örseloğlu, "Diğer illerimize de paket yapıyoruz. Güzel şekilde ambalaj yapıp gönderiyoruz. Hamsinin yanında diğer balık çeşitlerimizin de fiyatları çok uygun. İstavrit 100, mezgit 350 ile 500 arasında değişiyor. Somon, çupra ve levreğin fiyatı belli, 400 ve 500 lira arasında değişiyor." diye konuştu.

ETİKETLER
#trabzon
#balıkçılık
#balık fiyatları
#Hamsi
#Taze Balık
#Ekonomi
